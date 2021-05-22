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В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами
В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами - РИА Новости, 22.05.2021
В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами
Украина, имевшая "огромную фору" перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС, превращается в... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T03:43
2021-05-22T11:35
ситуация на украине
северный поток — 2
нафтогаз украины
украина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина, имевшая "огромную фору" перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС, превращается в газовый тупик. Такое мнение высказывается в статье в издании "Главред".Странами-хабами, отмечается в статье, на сегодняшний день становятся государства, которые вообще не имели на это никаких шансов – Польша, Турция и Германия.При этом, полагает "Главред", создание хаба на Украине было вполне реально. Для этого нужно было в досудебном порядке завершить спор с Газпромом и привлечь к реорганизации Нафтогаза операторов из ЕС. В этом случае, "Северный поток — 2" могла ждать участь недогруженного "Турецкого потока"."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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96
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Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
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ситуация на украине, северный поток — 2, нафтогаз украины, украина

В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами

03:43 22.05.2021 (обновлено: 11:35 22.05.2021)
 
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина, имевшая "огромную фору" перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС, превращается в газовый тупик. Такое мнение высказывается в статье в издании "Главред".
Странами-хабами, отмечается в статье, на сегодняшний день становятся государства, которые вообще не имели на это никаких шансов – Польша, Турция и Германия.
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При этом, полагает "Главред", создание хаба на Украине было вполне реально. Для этого нужно было в досудебном порядке завершить спор с Газпромом и привлечь к реорганизации Нафтогаза операторов из ЕС. В этом случае, "Северный поток — 2" могла ждать участь недогруженного "Турецкого потока".
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.
Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Ситуация на УкраинеСеверный поток — 2Нафтогаз УкраиныУкраина
 
 
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