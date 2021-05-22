https://ria.ru/20210522/proval-1733416177.html

В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами

В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами - РИА Новости, 22.05.2021

В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами

Украина, имевшая "огромную фору" перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС, превращается в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T03:43

2021-05-22T03:43

2021-05-22T11:35

ситуация на украине

северный поток — 2

нафтогаз украины

украина

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина, имевшая "огромную фору" перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС, превращается в газовый тупик. Такое мнение высказывается в статье в издании "Главред".Странами-хабами, отмечается в статье, на сегодняшний день становятся государства, которые вообще не имели на это никаких шансов – Польша, Турция и Германия.При этом, полагает "Главред", создание хаба на Украине было вполне реально. Для этого нужно было в досудебном порядке завершить спор с Газпромом и привлечь к реорганизации Нафтогаза операторов из ЕС. В этом случае, "Северный поток — 2" могла ждать участь недогруженного "Турецкого потока"."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина

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Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" 2021-05-22T03:43 true PT1M04S

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ситуация на украине, северный поток — 2, нафтогаз украины, украина