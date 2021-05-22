https://ria.ru/20210522/proval-1733416177.html
В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами
В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами - РИА Новости, 22.05.2021
В Киеве пожаловались на потерю "огромной форы" перед другими странами
Украина, имевшая "огромную фору" перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС, превращается в... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T03:43
2021-05-22T03:43
2021-05-22T11:35
ситуация на украине
северный поток — 2
нафтогаз украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_4:0:1126:631_1920x0_80_0_0_bae3de4d04f5116d8946dbaa8413def4.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина, имевшая "огромную фору" перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС, превращается в газовый тупик. Такое мнение высказывается в статье в издании "Главред".Странами-хабами, отмечается в статье, на сегодняшний день становятся государства, которые вообще не имели на это никаких шансов – Польша, Турция и Германия.При этом, полагает "Главред", создание хаба на Украине было вполне реально. Для этого нужно было в досудебном порядке завершить спор с Газпромом и привлечь к реорганизации Нафтогаза операторов из ЕС. В этом случае, "Северный поток — 2" могла ждать участь недогруженного "Турецкого потока"."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210522/obida-1733415030.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_379:68:1129:631_1920x0_80_0_0_fe33f47bf77d3bc6d6d07504af5d9461.jpg
Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
2021-05-22T03:43
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, северный поток — 2, нафтогаз украины, украина