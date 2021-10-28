https://ria.ru/20211028/gaz-1756736532.html

В "Газпроме" назвали призывы к Евросоюзу отказаться от газа утопией

В "Газпроме" назвали призывы к Евросоюзу отказаться от газа утопией - РИА Новости, 28.10.2021

В "Газпроме" назвали призывы к Евросоюзу отказаться от газа утопией

Популистские лозунги отказаться Европе от газа являются утопией, природный газ еще долго будет востребован миром, считает председатель совета директоров... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:22

2021-10-28T18:22

2021-10-28T18:59

европа

газпром

экономика

природный газ

виктор зубков

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ВЕРОНА (Италия), 28 окт - РИА Новости. Популистские лозунги отказаться Европе от газа являются утопией, природный газ еще долго будет востребован миром, считает председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков."Цены на "голубое топливо" бьют рекорды, ряд экспертов призывает прекратить инвестиции в нефтегазовые проекты. Популистские лозунги призывают следовать "зелёной европейской мечте", по сути, это утопия", - сказал Зубков, выступая в четверг на сессии Евразийского экономического форума.Реальность же, по его словам, такова, что в последние годы в Европе отмечаются аномальные холода и потребление газа растет. "Природный газ будет еще много лет востребован", - добавил Зубков.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. В четверг вечером газ торгуется около 900 долларов за тысячу кубов.

https://ria.ru/20211027/gazprom-1756560481.html

https://ria.ru/20211024/gaz-1755991934.html

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европа, газпром, экономика, природный газ, виктор зубков