https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854097960.html
Британия ввела санкции против лиц, связанных с "Росатомом" и "Газпромом"
Британия ввела санкции против лиц, связанных с "Росатомом" и "Газпромом" - РИА Новости, 24.02.2023
Британия ввела санкции против лиц, связанных с "Росатомом" и "Газпромом"
Великобритания расширила список санкций против России, добавив в том числе лиц, связанных с руководством корпорации "Росатом" и компанией "Газпром". РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:12
2023-02-24T11:12
2023-02-24T11:12
россия
великобритания
экономика
виктор зубков
елена бурмистрова
виталий маркелов
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания расширила список санкций против России, добавив в том числе лиц, связанных с руководством корпорации "Росатом" и компанией "Газпром". Среди лиц, против которых введены санкции, указаны начальник Государственно-правового управления президента РФ Брычева Лариса Игоревна, которая значится в списке как член наблюдательного совета "Росатома". В новом списке значатся члены правления корпорации, в том числе заместители генерального директора, а также члены наблюдательного совета. Британия также ввела санкции против председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, главы "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой, заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова, членов совета директоров компании. Санкции также введены в отношении ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, профессора Виктора Мартынова.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854094365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, экономика, виктор зубков, елена бурмистрова, виталий маркелов, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром экспорт
Россия, Великобритания, Экономика, Виктор Зубков, Елена Бурмистрова, Виталий Маркелов, Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Газпром Экспорт
Британия ввела санкции против лиц, связанных с "Росатомом" и "Газпромом"
Британия ввела санкции против россиян, связанных с "Росатомом" и "Газпромом"