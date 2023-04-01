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Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева - РИА Новости, 01.04.2023
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17:47 01.04.2023 (обновлено: 18:09 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862377289.html
Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева
Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева - РИА Новости, 01.04.2023
Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева
Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T17:47
2023-04-01T18:09
россия
украина
дмитрий медведев
виктор зубков
владимир зеленский
газпром
совет национальной безопасности и обороны украины
северный поток
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Зеленский указом ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины от 1 апреля об ограничениях на десять лет, список из 1420 позиций обнародован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", опубликованном на сайте Зеленского. В списке указаны Светлана Медведева и Илья Медведев. Также под санкции попал исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг и председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Под санкции попали также президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия – Куба" Борис Титов. Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862361754.html
https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862367210.html
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россия, украина, дмитрий медведев, виктор зубков, владимир зеленский, газпром, совет национальной безопасности и обороны украины, северный поток, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Виктор Зубков, Владимир Зеленский, Газпром, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Северный поток, Санкции в отношении России
Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева

Зеленский ввел санкции против 257 россиян, среди них жена и сын Медведева и врач Рошаль

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
Зеленский указом ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины от 1 апреля об ограничениях на десять лет, список из 1420 позиций обнародован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", опубликованном на сайте Зеленского.
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В списке указаны Светлана Медведева и Илья Медведев. Также под санкции попал исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг и председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
Под санкции попали также президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия – Куба" Борис Титов.
Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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РоссияУкраинаДмитрий МедведевВиктор ЗубковВладимир ЗеленскийГазпромСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСеверный потокСанкции в отношении России
 
 
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