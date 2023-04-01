https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862377289.html

Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева

Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева - РИА Новости, 01.04.2023

Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева

Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T17:47

2023-04-01T17:47

2023-04-01T18:09

россия

украина

дмитрий медведев

виктор зубков

владимир зеленский

газпром

совет национальной безопасности и обороны украины

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Зеленский указом ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины от 1 апреля об ограничениях на десять лет, список из 1420 позиций обнародован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", опубликованном на сайте Зеленского. В списке указаны Светлана Медведева и Илья Медведев. Также под санкции попал исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг и председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Под санкции попали также президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия – Куба" Борис Титов. Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862361754.html

https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862367210.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, дмитрий медведев, виктор зубков, владимир зеленский, газпром, совет национальной безопасности и обороны украины, северный поток, санкции в отношении россии