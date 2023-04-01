Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева
Зеленский ввел санкции против 257 россиян, среди них жена и сын Медведева и врач Рошаль
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
Зеленский указом ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины от 1 апреля об ограничениях на десять лет, список из 1420 позиций обнародован в дополнении к указу №191/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", опубликованном на сайте Зеленского.
В списке указаны Светлана Медведева и Илья Медведев. Также под санкции попал исполнительный директор "Северного потока" Маттиас Варниг и председатель Совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
Под санкции попали также президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль, известный российский предприниматель и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель делового совета "Россия – Куба" Борис Титов.
Персональные санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.