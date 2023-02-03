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На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку - РИА Новости, 03.02.2023
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На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку
На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку - РИА Новости, 03.02.2023
На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку
Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция сети "Газпром" открылась в пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области на кольцевой... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:56
2023-02-03T16:56
ленинградская область
всеволожский район
виктор зубков
павел сорокин
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция сети "Газпром" открылась в пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области на кольцевой автомобильной дороге (КАД), сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.В церемонии запуска приняли участие председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вместе с АГНКС-1 КАД-Парнас на 25-м километре внутреннего кольца КАД они в дистанционном режиме открыли еще две станции — АГНКС-11 в поселке Левашово на Горском шоссе и АГНКС-1 в Тосно на улице Энергетиков.Как подчеркнул Зубков, природный газ эффективен и может использоваться на наземном и речном транспорте. Строительство газозаправочных станций со стоимостью метана в 22 рубля за кубометр, по его словам, важно для экологии и экономики всей страны. Он поручил профильным структурам компании работать над увеличением темпов перевода транспорта на газ и поделился планами по развитию производства газомоторного транспорта в России."За последние три года вместе с "Газпромом" нам удалось построить и запустить восемь таких станций. Инфраструктура развернулась от Кингисеппа до Подпорожья. В краткосрочной перспективе компания при существенной поддержке региона планирует строительство еще семь объектов, каждый из которых сможет обслуживать около 100 тысяч машин в год. В следующие два года консолидированный бюджет окажет поддержку почти на 800 миллионов рублей из которых около 500 миллионов — средства Ленинградской области", — приводятся в сообщении слова Барановского.Он добавил, что в Ленобласти снижено налогообложение для перевозчиков, работающих на природном газе, выделяются субсидии на переоборудование и много другое.
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всеволожский район, виктор зубков, павел сорокин, александр беглов
Ленинградская область , Всеволожский район, Виктор Зубков, Павел Сорокин, Александр Беглов
16:56 03.02.2023
 

На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку

© Фото : Админка Ленобласти / TelegramПервая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция во Всеволожском районе Ленинградской области
Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция во Всеволожском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Админка Ленобласти / Telegram
Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция во Всеволожском районе Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция сети "Газпром" открылась в пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области на кольцевой автомобильной дороге (КАД), сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
В церемонии запуска приняли участие председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вместе с АГНКС-1 КАД-Парнас на 25-м километре внутреннего кольца КАД они в дистанционном режиме открыли еще две станции — АГНКС-11 в поселке Левашово на Горском шоссе и АГНКС-1 в Тосно на улице Энергетиков.
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Как подчеркнул Зубков, природный газ эффективен и может использоваться на наземном и речном транспорте. Строительство газозаправочных станций со стоимостью метана в 22 рубля за кубометр, по его словам, важно для экологии и экономики всей страны. Он поручил профильным структурам компании работать над увеличением темпов перевода транспорта на газ и поделился планами по развитию производства газомоторного транспорта в России.
"За последние три года вместе с "Газпромом" нам удалось построить и запустить восемь таких станций. Инфраструктура развернулась от Кингисеппа до Подпорожья. В краткосрочной перспективе компания при существенной поддержке региона планирует строительство еще семь объектов, каждый из которых сможет обслуживать около 100 тысяч машин в год. В следующие два года консолидированный бюджет окажет поддержку почти на 800 миллионов рублей из которых около 500 миллионов — средства Ленинградской области", — приводятся в сообщении слова Барановского.
Он добавил, что в Ленобласти снижено налогообложение для перевозчиков, работающих на природном газе, выделяются субсидии на переоборудование и много другое.
 
Ленинградская областьВсеволожский районВиктор ЗубковПавел СорокинАлександр Беглов
 
 
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