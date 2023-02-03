https://ria.ru/20230203/lenoblast-1849583173.html
На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку
На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку - РИА Новости, 03.02.2023
На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку
Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция сети "Газпром" открылась в пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области на кольцевой... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:56
2023-02-03T16:56
2023-02-03T16:56
ленинградская область
всеволожский район
виктор зубков
павел сорокин
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция сети "Газпром" открылась в пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области на кольцевой автомобильной дороге (КАД), сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.В церемонии запуска приняли участие председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вместе с АГНКС-1 КАД-Парнас на 25-м километре внутреннего кольца КАД они в дистанционном режиме открыли еще две станции — АГНКС-11 в поселке Левашово на Горском шоссе и АГНКС-1 в Тосно на улице Энергетиков.Как подчеркнул Зубков, природный газ эффективен и может использоваться на наземном и речном транспорте. Строительство газозаправочных станций со стоимостью метана в 22 рубля за кубометр, по его словам, важно для экологии и экономики всей страны. Он поручил профильным структурам компании работать над увеличением темпов перевода транспорта на газ и поделился планами по развитию производства газомоторного транспорта в России."За последние три года вместе с "Газпромом" нам удалось построить и запустить восемь таких станций. Инфраструктура развернулась от Кингисеппа до Подпорожья. В краткосрочной перспективе компания при существенной поддержке региона планирует строительство еще семь объектов, каждый из которых сможет обслуживать около 100 тысяч машин в год. В следующие два года консолидированный бюджет окажет поддержку почти на 800 миллионов рублей из которых около 500 миллионов — средства Ленинградской области", — приводятся в сообщении слова Барановского.Он добавил, что в Ленобласти снижено налогообложение для перевозчиков, работающих на природном газе, выделяются субсидии на переоборудование и много другое.
https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html
всеволожский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всеволожский район, виктор зубков, павел сорокин, александр беглов
Ленинградская область , Всеволожский район, Виктор Зубков, Павел Сорокин, Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция сети "Газпром" открылась в пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области на кольцевой автомобильной дороге (КАД), сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
В церемонии запуска приняли участие председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков
, первый замминистра энергетики России Павел Сорокин
, заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
. Вместе с АГНКС-1 КАД-Парнас на 25-м километре внутреннего кольца КАД
они в дистанционном режиме открыли еще две станции — АГНКС-11 в поселке Левашово на Горском шоссе и АГНКС-1 в Тосно
на улице Энергетиков.
Как подчеркнул Зубков, природный газ эффективен и может использоваться на наземном и речном транспорте. Строительство газозаправочных станций со стоимостью метана в 22 рубля за кубометр, по его словам, важно для экологии и экономики всей страны. Он поручил профильным структурам компании работать над увеличением темпов перевода транспорта на газ и поделился планами по развитию производства газомоторного транспорта в России.
"За последние три года вместе с "Газпромом" нам удалось построить и запустить восемь таких станций. Инфраструктура развернулась от Кингисеппа
до Подпорожья
. В краткосрочной перспективе компания при существенной поддержке региона планирует строительство еще семь объектов, каждый из которых сможет обслуживать около 100 тысяч машин в год. В следующие два года консолидированный бюджет окажет поддержку почти на 800 миллионов рублей из которых около 500 миллионов — средства Ленинградской области", — приводятся в сообщении слова Барановского.
Он добавил, что в Ленобласти снижено налогообложение для перевозчиков, работающих на природном газе, выделяются субсидии на переоборудование и много другое.