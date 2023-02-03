https://ria.ru/20230203/lenoblast-1849583173.html

На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку

На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку - РИА Новости, 03.02.2023

На КАД в Ленобласти открыли первую метановую заправку

Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция сети "Газпром" открылась в пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области на кольцевой... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:56

2023-02-03T16:56

2023-02-03T16:56

ленинградская область

всеволожский район

виктор зубков

павел сорокин

александр беглов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849585787_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_ce2f85c7c9da8ed4c1726ceaf35a533a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция сети "Газпром" открылась в пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области на кольцевой автомобильной дороге (КАД), сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.В церемонии запуска приняли участие председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вместе с АГНКС-1 КАД-Парнас на 25-м километре внутреннего кольца КАД они в дистанционном режиме открыли еще две станции — АГНКС-11 в поселке Левашово на Горском шоссе и АГНКС-1 в Тосно на улице Энергетиков.Как подчеркнул Зубков, природный газ эффективен и может использоваться на наземном и речном транспорте. Строительство газозаправочных станций со стоимостью метана в 22 рубля за кубометр, по его словам, важно для экологии и экономики всей страны. Он поручил профильным структурам компании работать над увеличением темпов перевода транспорта на газ и поделился планами по развитию производства газомоторного транспорта в России."За последние три года вместе с "Газпромом" нам удалось построить и запустить восемь таких станций. Инфраструктура развернулась от Кингисеппа до Подпорожья. В краткосрочной перспективе компания при существенной поддержке региона планирует строительство еще семь объектов, каждый из которых сможет обслуживать около 100 тысяч машин в год. В следующие два года консолидированный бюджет окажет поддержку почти на 800 миллионов рублей из которых около 500 миллионов — средства Ленинградской области", — приводятся в сообщении слова Барановского.Он добавил, что в Ленобласти снижено налогообложение для перевозчиков, работающих на природном газе, выделяются субсидии на переоборудование и много другое.

https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

всеволожский район, виктор зубков, павел сорокин, александр беглов