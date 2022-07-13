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Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса - РИА Новости, 13.07.2022
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Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса
Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса - РИА Новости, 13.07.2022
Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса
Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса, расширив число регионов, в которых можно будет получить субсидии для строительства... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:54
2022-07-13T20:54
экономика
александр новак
виктор зубков
россия
газпром
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса, расширив число регионов, в которых можно будет получить субсидии для строительства газовых заправок на метане, сообщается на сайте кабинете министров."Правительство проработает расширение перечня регионов, частный бизнес которых сможет претендовать на получение субсидии по строительству автозаправочных газовых сетей на метане", - говорится в сообщении правительства.Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание о развитии рынка газомоторного топлива, в котором также принял участие председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.По словам Новака, развивать газомоторный рынок планируется не только за счёт дальнейшего расширения поддержки регионов и бизнеса, но и автолюбителей. "Важно акцентировать внимание на увеличении количества автотранспорта – обеспечить субсидирование приобретения и переоборудования автомобилей. Для этого в том числе надо проанализировать необходимость упрощения механизма переоборудования. Что касается СПГ, то здесь необходимо синхронизировать транспортные коридоры и строящиеся заправки", – сказал вице-премьер.Зубков заметил, что сеть газозаправок "Газпрома" охватывает 63 региона, к 2024 году она может вырасти с нынешних более чем 600 точек до 1 тысячи. Также, по его словам, "Газпром" ставит задачу выйти на ежегодное потребление газа на транспорте минимум в 10 миллиардов кубометров.
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экономика, александр новак, виктор зубков, россия, газпром
20:54 13.07.2022
 
Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса

Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса в регионах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса, расширив число регионов, в которых можно будет получить субсидии для строительства газовых заправок на метане, сообщается на сайте кабинете министров.
"Правительство проработает расширение перечня регионов, частный бизнес которых сможет претендовать на получение субсидии по строительству автозаправочных газовых сетей на метане", - говорится в сообщении правительства.
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Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание о развитии рынка газомоторного топлива, в котором также принял участие председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
По словам Новака, развивать газомоторный рынок планируется не только за счёт дальнейшего расширения поддержки регионов и бизнеса, но и автолюбителей. "Важно акцентировать внимание на увеличении количества автотранспорта – обеспечить субсидирование приобретения и переоборудования автомобилей. Для этого в том числе надо проанализировать необходимость упрощения механизма переоборудования. Что касается СПГ, то здесь необходимо синхронизировать транспортные коридоры и строящиеся заправки", – сказал вице-премьер.
Зубков заметил, что сеть газозаправок "Газпрома" охватывает 63 региона, к 2024 году она может вырасти с нынешних более чем 600 точек до 1 тысячи. Также, по его словам, "Газпром" ставит задачу выйти на ежегодное потребление газа на транспорте минимум в 10 миллиардов кубометров.
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