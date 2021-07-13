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Биография Арсена Авакова

Биография Арсена Авакова - РИА Новости, 13.07.2021

Биография Арсена Авакова

Арсен Борисович Аваков родился 2 января 1964 года в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан) в семье военнослужащего. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:29

2021-07-13T18:29

2021-07-13T18:29

украина

баку

арсен аваков

справки

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Арсен Борисович Аваков родился 2 января 1964 года в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан) в семье военнослужащего.В 1988 году окончил Харьковский политехнический институт по специальности "Автоматизированные системы управления", получил квалификацию инженер-системотехник.После окончания института работал инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод (Харьков, Украина).В 1990 году учредил акционерное общество "Инвестор", в котором занимал должность президента до февраля 2005 года.В 1992 году под руководством Авакова был создан коммерческий банк "Базис". В 2002 году Арсен Аваков был избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета.Во время президентской избирательной кампании на Украине 2004 года был заместителем руководителя Харьковского регионального штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко.В марте 2005 года избран в Совет партии Народный союз "Наша Украина", был членом президиума партии.С февраля 2005 года по февраль 2010 года Арсен Аваков был председателем Харьковской областной государственной администрации.В апреле 2010 года вступил в партию "Батькивщина" и стал председателем Харьковской областной организации политической партии Всеукраинского объединения "Батькивщина" (Блок Юлии Тимошенко).Осенью 2010 года Арсен Аваков баллотировался в мэры Харькова, но выборы проиграл.Был депутатом Харьковского областного совета V и VI созывов.С сентября 2011 года по декабрь 2012 года провел в Италии.В январе 2012 года прокуратура открыла на Арсена Авакова уголовное дело по статье 365 Уголовного кодекса Украины по факту превышения власти и должностных полномочий. Запрос Украины в Интерпол об экстрадиции Авакова был отклонен Римским апелляционным судом 18 октября 2012 года. По мнению суда, уголовное преследование носило политический характер. 28 октября 2012 года на парламентских выборах Арсен Аваков был избран народным депутатом Украины VІІ созыва по многомандатному избирательному округу. Был председателем подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины, членом межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации, членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества. В августе 2014 года Аваков сообщил о выходе из "Батькивщины". 27 февраля 2014 года Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел Украины в правительстве Арсения Яценюка. 2 декабря 2014 года был повторно назначен Верховной радой Украины на эту должность. 14 апреля 2016 года Аваков был утвержден Верховной Радой в должности министра внутренних дел Украины в составе правительства Владимира Гройсмана. 29 августа 2019 года он сохранил пост министра внутренних дел Украины в составе кабинета министров Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года Аваков был переутвержден на посту главы МВД в составе кабинета министров Дениса Шмыгаля. 13 июля 2021 года стало известно, что Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел Украины. В июне 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова и губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского по статьям "организация убийства; применение запрещенных средств и методов ведения войны; похищение человека; воспрепятствование законной деятельности журналиста". 9 июля 2014 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы украинского МВД Арсена Авакова. В апреле 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента. СК возбудил против него дело на основании статьи 12 УК, которая позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов россиян.Арсен Аваков имеет I ранг государственного служащего, является заслуженным экономистом Украины. Женат, есть сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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украина, баку, арсен аваков, справки