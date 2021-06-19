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Биография Елены Шмелевой

Биография Елены Шмелевой - РИА Новости, 19.06.2021

Биография Елены Шмелевой

Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии, в который вошла и... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:54

2021-06-19T16:54

2021-06-19T16:54

елена шмелева

справки

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии, в который вошла и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.Ниже приводится биографическая справка.Елена Владимировна Шмелева родилась 3 октября 1971 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1995 году окончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат социологических наук (2005).В 1990-е годы начала работать в Научно-исследовательском институте комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета.В 1999-2006 годах – директор исследовательского агентства, руководитель российского филиала международного исследовательского института "Медиа Тенор".С 2006 по 2007 год была экспертом фонда "Центр стратегических разработок", руководителем аналитического управления Центрального исполнительного комитета политической партии "Единая Россия".С 2007 года по 2011 год – заведующая кафедрой факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.В 2011-2014 годах Шмелева была вице-президентом благотворительного фонда "Система".В 2012-2014 годах занимала пост директора Некоммерческого партнерства содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи "Лифт в будущее".С 2012 по 2014 год также исполняла обязанности декана Высшей школы управления и инноваций Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.С 2015 года – руководитель фонда "Талант и успех" (создал и развивает образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи).В 2018 году Шмелева была сопредседателем избирательного штаба президента Российской Федерации и кандидата на должность главы государства Владимира Путина.Член президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта.Награждена орденом Дружбы (2018).В 2015 году Елене Шмелевой была объявлена благодарность президента Российской Федерации "За заслуги в развитии системы профессиональной подготовки кадров Российской Федерации".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена шмелева, справки