Молодежный симфонический оркестр открыл концерт в Сириусе
Молодежный симфонический оркестр открыл концерт ко Дню защиты детей в Сириусе
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКонцерт Российского национального молодежного симфонического оркестра
© Фотохост-агентство РИА Новости
Концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра. Архивное фото
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СИРИУС, 1 июня – РИА Новости. Российский национальный молодёжный симфонический оркестр открыл праздничный вечер на Медальной площади Олимпийского парка в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт организован на открытой площадке в самом сердце Сириуса в окружении флагов всех 89 субъектов России, вход свободный. Организаторы приготовили для слушателей партер на 2 тысячи зрителей, большие экраны с прямой трансляцией, а также дождевики на случай непогоды. Открытием вечера стало исполнение "Праздничной увертюры" Дмитрия Шостаковича. Знакомые всем с детства мелодии из балетов "Щелкунчик", "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, "Жар-птица" Игоря Стравинского прозвучали на Медальной площади.
Председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева открыла концерт приветственной речью.
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"Мы в Сириусе всегда вместе. Вместе со спортом, вместе с искусством, вместе с наукой. Делаем одно большое дело. Обращаясь к коллективу, который сегодня на сцене, который является многолетним партнером Сириуса по развитию программ исполнительского искусства, я хочу показать эту прямую связь - высочайшие стандарты исполнительского искусства и возможность еще быть наставниками для школьников. Это та уникальная модель, в которой каждый из нас с вами может себя проявить. Будьте наставниками, будьте теми, за кем идут и ваши дети, и молодежь, лидерами своего поколения, Для развития России, для защиты детей и для продвижения всего, что важно для нас, наших базовых ценностей", - сказала Елена Шмелева.
Российскому национальному молодёжному симфоническому оркестру в этом году исполняется семь лет. Он создан в 2018 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта "Культура", под управлением дирижера Фёдора Безносикова. Все это время оркестр является симфонической академией с просветительскими программами для молодых исполнителей, организовывает проекты наставничества с юными музыкантами.