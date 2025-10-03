СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал новый концертный центр "Сириус" конфеткой и похвалил главного архитектора Андрея Литвинова, отметив его талант.

Путин в пятницу посетил новый концертный центр "Сириус". Его сопровождали руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и главный архитектор центра.

"Я вас искренне поздравляю, очень хорошо, что у нас так много таких молодых и таких талантливых людей, как вы, просто здорово", - обратился Путин к Литвинову, поблагодарив его за этот проект.

Также президент оценил итог работы.

"Искренне говорю. Просто конфетка такая", - отметил президент, говоря о новом центре.

Глава государства добавил, что "для "Сириуса" это хорошо, но для России это еще лучше". Он поздравил Литвинова, назвав создание такого центра заметным успехом.

Путин похвалил его, шутливо прокомментировав необычную прическу архитектора.

"Несмотря на то, что вы такой лохматый, так выглядите, у вас замечательно все получается. Вы просто очень талантливый человек", - обратился к нему президент.

"Для "Сириуса" это украшение, но и для России - это просто еще один подарок стране", - подчеркнул Путин, говоря о новом концертном центре.

По словам главного архитектора, в "Сириусе" создан один из лучших в своем классе объектов. Литвинов отметил, что "нам есть что показать миру".

"Точно-точно, именно так и есть, есть что показать миру", - согласился Путин.

Президенту продемонстрировали образцы материалов, которые использовались при создании залов, в том числе древесины.