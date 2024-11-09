https://ria.ru/20241109/sirius-1982834635.html

В Сириусе рассказали о заинтересованности Африки в программах университета

В Сириусе рассказали о заинтересованности Африки в программах университета - РИА Новости, 09.11.2024

В Сириусе рассказали о заинтересованности Африки в программах университета

Председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева заявила, что видит огромный интерес со стороны стран Африки к образовательным программам... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:56

2024-11-09T15:56

2024-11-09T16:23

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СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. Председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева заявила, что видит огромный интерес со стороны стран Африки к образовательным программам одноименного центра и университета, поэтому российская сторона готова создавать условия для повышения уровня обучающихся из стран Африканского континента. "Мы видим огромный интерес со стороны африканских стран к участию в наших образовательных форматах, мы видели некоторые делегации на международной олимпиаде по физике и астрономии, на олимпиаде по климату и экологии. Но мы также видим, что действительно французская система образования долго развивалась, она ориентирована на филологию, она ориентирована на свободное искусство, а не на инженерную подготовку. В этом плане она воспринимается как колониальная, именно потому, что она не учитывает национальные интересы, а национальные интересы связаны с развитием новых технологий, поиском ответов на климатические вызовы, это то, что делает Сириус, и здесь мы точно будем совпадать по вот таким стратегическим планам", - сказала Шмелева журналистам на полях первой министерской конференции "Россия-Африка", которая проходит в Сириусе. Председатель совета дополнила, что на федеральной территории будут созданы условия для реализации потенциала студентов и учеников из стран Африки. "Мы, конечно же, будем создавать все возможности, чтобы они смогли повысить свой уровень, чтобы участвовать в наших мероприятиях", - рассказала Шмелева. Она пояснила, что онлайн-школы, программы "Сириуса" могут стать вспомогательными для повышения уровня образования африканских учеников. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. На федеральной территории располагаются современные объекты образования, культуры, науки и спорта. Один из крупных - научно-технологический университет "Сириус" с передовыми программами магистратуры и аспирантуры. Первая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус. В мероприятии принимают участие 1,5 тысячи человек, включая более 40 министров с Африканского континента.

https://ria.ru/20241020/sirius-1978973938.html

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африка, россия, елена шмелева, владимир путин, общество, в мире