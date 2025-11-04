Путину на выставке в Манеже показали историческое Знамя Победы

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время осмотра экспозиции "Великая Победа. Россия – моя история"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке-форуме "Православная Русь – к Дню народного единства" в "Манеже" показали историческое Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом, и другие уникальные экспонаты периода Великой Отечественной войны.

Президент России прибыл к " Манежу " вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ознакомившись с работой благотворительного фонда "Христианское милосердие", Путин , подойдя вместе с митрополитом Тихоном к иконе святителя архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, поставил свечку и приложился к мощам святого, на время выставки святыня стала частью экспозиции.

После этого глава государства перешел к осмотру самой экспозиции, которая начинается с установленного в центре постамента со Знаменем Победы, водруженным над Рейхстагом в 1945 году. Президенту показали карту "План Барбаросса" от 22 июня 1941 года и рассказали о том, что Советский Союз разрабатывал свой превентивный план.

"Однако немцы сработали в этом плане более успешно", - сказал Артизов, который частично проводил экскурсию.

Он отметил, что военно-политическая логика у всех сторон в целом не отличалась, однако просчет был в том, что Советский Союз считал, что нападение может быть со стороны Украины , где тогда располагались основные военные части, но немцы пошли другим путем - в сторону Ленинграда , через Белоруссию на Москву и только одной группой - через Киев

Путина ознакомили со многими архивными документами, в том числе с проектами выступления заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР , наркома иностранных дел СССР Молотова по радио в связи с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Другой документ - текст выступления Иосифа Сталина 3 июля 1941 года. В этом выступлении, рассказали Путину, изначально отсутствовало обращение, которое употребил Сталин непосредственно в момент его оглашения. Свою речь он начал словами: "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!".

Норвегии. На экспозиции представлено много разных карт времен Великой Отечественной войны, в том числе карта положения войск противника перед прорывом блокады Ленинграда от 7 января 1943 года. Артизов показал президенту на карте расположение немецких войск, финских войск, а также легионов Нидерландов

"Хорошо известно, что в советское время не выпячивались некоторые вещи", - заметил Путин.

Мединский обратил внимание главы государства на некоторые документы, в том числе связанные с требованием дополнительных поставок в армию самолетов Ил. В обращении к руководству одного из заводов в документе отмечалось, что на фронт поставляется лишь по одному самолету, что недопустимо, и требование увеличить их производство. В завершение президенту показали зал "Международные трибуналы", где был воссоздан Нюрнбергский процесс.

Выставка в "Манеже" охватывает период от вторжения войск нацистской Германии в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну.

В экспозиции представлено более 700 экспонатов: уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, частных коллекций.

Среди экспонатов - директива № 1 наркома обороны СССР о приведении войск в боевую готовность, постановление президиума Верховного совета СССР о создании Государственного комитета обороны, "Блокадный дневник" Ольги Берггольц, меч в ножнах - дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда в 1943 году, черновик личного послания Иосифа Сталина президенту США Франклину Рузвельту с критикой позиции союзников в отношении открытия второго фронта в Европе , автограф речи маршала Георгия Жукова , которую он произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года, парадный мундир и награды периода войны верховного главнокомандующего Советского Союза Сталина, подлинный Акт о военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 года и Акт о капитуляции Японии.

На открывшейся 4 ноября выставке также представлена рубашка советского офицера Александра Печерского

Четырнадцатого октября 1943 года произошло восстание в немецком концлагере Собибор — единственный успешный за весь период Второй мировой войны массовый побег узников гитлеровских "фабрик смерти". Восстание в Собиборе возглавил советский военнопленный, лейтенант Красной армии Печерский.