Путину на выставке в Манеже показали историческое Знамя Победы

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке-форуме "Православная Русь – к Дню народного единства" в "Манеже" показали историческое Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом, и другие уникальные экспонаты периода Великой Отечественной войны.
Священник рассказал о значении икон, которые Путин подарил на Аляске
16 августа, 17:45
На выставке их встретили руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, мэр Москвы Сергей Собянин и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, являющийся председателем Патриаршего совета по культуре, помощник президента РФ Владимир Мединский и председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Ознакомившись с работой благотворительного фонда "Христианское милосердие", Путин, подойдя вместе с митрополитом Тихоном к иконе святителя архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, поставил свечку и приложился к мощам святого, на время выставки святыня стала частью экспозиции.
После этого глава государства перешел к осмотру самой экспозиции, которая начинается с установленного в центре постамента со Знаменем Победы, водруженным над Рейхстагом в 1945 году. Президенту показали карту "План Барбаросса" от 22 июня 1941 года и рассказали о том, что Советский Союз разрабатывал свой превентивный план.
"Однако немцы сработали в этом плане более успешно", - сказал Артизов, который частично проводил экскурсию.
Он отметил, что военно-политическая логика у всех сторон в целом не отличалась, однако просчет был в том, что Советский Союз считал, что нападение может быть со стороны Украины, где тогда располагались основные военные части, но немцы пошли другим путем - в сторону Ленинграда, через Белоруссию на Москву и только одной группой - через Киев.
Другой документ - текст выступления Иосифа Сталина 3 июля 1941 года. В этом выступлении, рассказали Путину, изначально отсутствовало обращение, которое употребил Сталин непосредственно в момент его оглашения. Свою речь он начал словами: "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!".
На экспозиции представлено много разных карт времен Великой Отечественной войны, в том числе карта положения войск противника перед прорывом блокады Ленинграда от 7 января 1943 года. Артизов показал президенту на карте расположение немецких войск, финских войск, а также легионов Нидерландов, Норвегии.
"Хорошо известно, что в советское время не выпячивались некоторые вещи", - заметил Путин.
Мединский обратил внимание главы государства на некоторые документы, в том числе связанные с требованием дополнительных поставок в армию самолетов Ил. В обращении к руководству одного из заводов в документе отмечалось, что на фронт поставляется лишь по одному самолету, что недопустимо, и требование увеличить их производство. В завершение президенту показали зал "Международные трибуналы", где был воссоздан Нюрнбергский процесс.
Выставка в "Манеже" охватывает период от вторжения войск нацистской Германии в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну.
В экспозиции представлено более 700 экспонатов: уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, частных коллекций.
Среди экспонатов - директива № 1 наркома обороны СССР о приведении войск в боевую готовность, постановление президиума Верховного совета СССР о создании Государственного комитета обороны, "Блокадный дневник" Ольги Берггольц, меч в ножнах - дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда в 1943 году, черновик личного послания Иосифа Сталина президенту США Франклину Рузвельту с критикой позиции союзников в отношении открытия второго фронта в Европе, автограф речи маршала Георгия Жукова, которую он произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года, парадный мундир и награды периода войны верховного главнокомандующего Советского Союза Сталина, подлинный Акт о военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 года и Акт о капитуляции Японии.
Кроме того, на выставке есть возможность увидеть личные вещи героев Великой Отечественной войны - записную книжку Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко.
На открывшейся 4 ноября выставке также представлена рубашка советского офицера Александра Печерского.
Четырнадцатого октября 1943 года произошло восстание в немецком концлагере Собибор — единственный успешный за весь период Второй мировой войны массовый побег узников гитлеровских "фабрик смерти". Восстание в Собиборе возглавил советский военнопленный, лейтенант Красной армии Печерский.
Как ранее рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев об экспонате, за несколько часов до восстания девушка Люка, происходившая из семьи немецких коммунистов, которые бежали от нацистских преследований в Голландию, "передала ему рубашку, рубашку его отца". Девушка сказала, что это рубашка, "в которой ему несколько раз удалось бежать от немцев, и что если он наденет эту рубашку, то им будет сопутствовать удача", и все останутся живы". По словам Васильева, Печерский действительно надел эту рубашку, хотя и не был суеверным человеком, "и действительно, восстание прошло в успешных условиях". Он отметил, что сама девушка пропала во время восстания, а Печерский искал ее всю оставшуюся жизнь, но не нашел.