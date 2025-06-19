https://ria.ru/20250619/praktika-2024048166.html

Председатель совета "Сириуса" призвала давать школьникам реальную практику

Председатель совета "Сириуса" призвала давать школьникам реальную практику - РИА Новости, 20.06.2025

Председатель совета "Сириуса" призвала давать школьникам реальную практику

Школьники должны получать возможность решать реальные задачи на практике под руководством профессионалов, заявила председатель Совета федеральной территории... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-19T21:00:00+03:00

2025-06-19T21:00:00+03:00

2025-06-20T11:03:00+03:00

общество

россия

елена шмелева

социальный навигатор

сн_образование

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Школьники должны получать возможность решать реальные задачи на практике под руководством профессионалов, заявила председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева, отвечая на вопрос, что делать с будущим рынка труда России, на сессии "Современный рынок труда: поиск ответов на глобальные вызовы" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Те выборы, которые дети должны делать в школе, они во многом определяют и развитие рынка труда и технологий... Нам надо научиться давать доступ детям и их педагогам в реальные лаборатории, к реальным задачам, на реальные предприятия и давать возможность попробовать что-то руками... Ответ в практике, в реальных задачах, в вере в то, что эти задачи можно сделать", - сказала Шмелева. Председатель Совета ФТ Сириус также в рамках обсуждения рассказала об успехах экспериментальной IT-программы высшего образования на базе университета Сириус. Победители научно-технологического конкурса проектов "Большие вызовы" - выпускники 9 классов, приезжая в Сириус на обучение, решают здесь на практике реальные задачи под руководством лидеров отраслей в России. Таким образом, школьники и студенты младших курсов университета выступают в роли ассистентов, в их распоряжении весь опыт профессионалов из научных и технологических коллективов, а также практика в лабораториях. Второй задачей создания качественного рынка труда и преодоления оттока кадров, по мнению Шмелевой, становится формирование профессиональных команд, той среды, где человек - будущий работник - может почувствовать любовь к делу и профессии, собраться с единомышленниками вместе. Среди тех детей, которые вошли в такую "среду" нет тех, которые хотят уехать из страны, рассказала председатель Совета ФТ "Сириус". "Сильная эмоция и желание продолжать развиваться, они связаны. В этом случае никто никуда не уедет - это гарантированно. Наша с вами задача создавать такие среды, где формируются команды, поддерживают задачи и ответы на эти задачи... Нет, не уедут, не уезжают. Мы ведем статистику, она в нашу пользу", - добавила она. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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общество, россия, елена шмелева, социальный навигатор, сн_образование