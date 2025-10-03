https://ria.ru/20251003/putin--2046230535.html
Путин поздравил руководителя фонда "Талант и успех" с днем рождения
Путин поздравил руководителя фонда "Талант и успех" с днем рождения - РИА Новости, 03.10.2025
Путин поздравил руководителя фонда "Талант и успех" с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил руководителя фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву с днем рождения. РИА Новости, 03.10.2025
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководителя фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву с днем рождения.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус". Российский лидер отметил, что "Сириус" в этом году отмечает свое десятилетие, и поздравил тех, кто стоял у его истоков: педагогов, учёных, музыкантов, тренеров.
"Сотрудники региональных центров поиска и поддержки одарённых детей. Это, конечно же, работники и члены попечительского совета фонда "Талант и успех" и его бессменный руководитель Елена Владимировна Шмелева
. У Елены Владимировны сегодня день рождения. Мы вас сердечно поздравляем", - сказал Путин
на церемонии.