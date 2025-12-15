Путин поручил рассмотреть проведение олимпиады по географии для стран БРИКС

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность проведения в 2026 году олимпиады по географии для школьников из стран БРИКС и других дружественных государств.
Соответствующий перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с образовательным фондом "Талант и успех" и всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" рассмотреть вопрос о проведении в 2026 году олимпиады по географии для школьников из государств-участников БРИКС и иных дружественных иностранных государств", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2026 года, ответственные - премьер России Михаил Мишустин, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и президент РГО, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.