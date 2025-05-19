https://ria.ru/20250519/putin-2017954095.html

Путин поздравил с рубежной датой создания центра "Сириус"

Путин поздравил с рубежной датой создания центра "Сириус" - РИА Новости, 19.05.2025

Путин поздравил с рубежной датой создания центра "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин поздравил с "рубежной датой" создания образовательного центра "Сириус" школьников, студентов, педагогов - всех, кого объединил... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:40:00+03:00

2025-05-19T22:40:00+03:00

2025-05-19T22:40:00+03:00

общество

россия

владимир путин

елена шмелева

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с "рубежной датой" создания образовательного центра "Сириус" школьников, студентов, педагогов - всех, кого объединил центр. "Почти 10 лет назад, 1 июня 2015 года, созданный на базе нашего олимпийского наследия образовательный центр "Сириус" принял своих первых воспитанников. Я поздравляю с этой рубежной датой школьников, студентов, педагогов, тренеров, представителей науки и искусства, всех, кого объединил и воплотил "Сириус", - сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех". Путин также "от всей души" поблагодарил руководителя фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву, членов Попечительского совета и коллектив "Сириуса" за труд.

https://ria.ru/20250519/putin-2017953919.html

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общество, россия, владимир путин, елена шмелева