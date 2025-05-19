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Путин поздравил с рубежной датой создания центра "Сириус"
Путин поздравил с рубежной датой создания центра "Сириус" - РИА Новости, 19.05.2025
Путин поздравил с рубежной датой создания центра "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин поздравил с "рубежной датой" создания образовательного центра "Сириус" школьников, студентов, педагогов - всех, кого объединил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:40:00+03:00
2025-05-19T22:40:00+03:00
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владимир путин
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с "рубежной датой" создания образовательного центра "Сириус" школьников, студентов, педагогов - всех, кого объединил центр. "Почти 10 лет назад, 1 июня 2015 года, созданный на базе нашего олимпийского наследия образовательный центр "Сириус" принял своих первых воспитанников. Я поздравляю с этой рубежной датой школьников, студентов, педагогов, тренеров, представителей науки и искусства, всех, кого объединил и воплотил "Сириус", - сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех". Путин также "от всей души" поблагодарил руководителя фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву, членов Попечительского совета и коллектив "Сириуса" за труд.
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общество, россия, владимир путин, елена шмелева
Общество, Россия, Владимир Путин, Елена Шмелева
Путин поздравил с рубежной датой создания центра "Сириус"
Путин поздравил членов Сириуса с рубежной датой создания образовательного центра