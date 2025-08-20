https://ria.ru/20250820/putin-2036574940.html

Путин утвердил состав набсовета АНО "Россия — страна возможностей"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Председателем наблюдательного совета является сам Путин. В состав набсовета вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и замруководителя администрации Максим Орешкин, помощник президента Андрей Фурсенко, глава Сбербанка Герман Греф.Также в составе набсовета вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, замглавы Минфина Павел Кадочников и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".

