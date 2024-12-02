https://ria.ru/20241202/putin-1986984332.html

Путину рассказали, как прошел конгресс молодых ученых в Сириусе

Путину рассказали, как прошел конгресс молодых ученых в Сириусе - РИА Новости, 02.12.2024

Путину рассказали, как прошел конгресс молодых ученых в Сириусе

Президент России Владимир Путин сообщил, что руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева рассказала ему о состоявшемся в Сириусе... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:35

2024-12-02T23:35

2024-12-02T23:35

наука

россия

владимир путин

елена шмелева

федеральная территория "сириус"

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева рассказала ему о состоявшемся в Сириусе Конгрессе молодых ученых, отметив, что все прошло на хорошем уровне. "Сегодня с утра со Шмелевой Еленой Владимировной говорили об этом. Она мне рассказала. Я так понял, все прошло на хорошем организационном уровне, с хорошим содержанием. Этому очень рад", - сказал Путин во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых. Российский лидер поблагодарил ученых за беседу. "Я так же, как некоторые коллеги, когда-то так сомневался, думаю: "Ну какой там конгресс, будут собираться для тусовки какой-то". Потому думаю: "Ну ладно, пусть собираются, это лучше, чем не собираться". Но, в конце концов, судя по тому, что вы сейчас рассказали, в целом это очень полезное мероприятие", - отметил президент РФ, завершая встречу. Конгресс прошел с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимиром Путиным. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html

https://ria.ru/20241202/putin-1986948576.html

россия

федеральная территория "сириус"

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россия, владимир путин, елена шмелева, федеральная территория "сириус"