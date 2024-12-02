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Путину рассказали, как прошел конгресс молодых ученых в Сириусе - РИА Новости, 02.12.2024
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Наука
 
23:35 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986984332.html
Путину рассказали, как прошел конгресс молодых ученых в Сириусе
Путину рассказали, как прошел конгресс молодых ученых в Сириусе - РИА Новости, 02.12.2024
Путину рассказали, как прошел конгресс молодых ученых в Сириусе
Президент России Владимир Путин сообщил, что руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева рассказала ему о состоявшемся в Сириусе... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:35
2024-12-02T23:35
наука
россия
владимир путин
елена шмелева
федеральная территория "сириус"
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева рассказала ему о состоявшемся в Сириусе Конгрессе молодых ученых, отметив, что все прошло на хорошем уровне. "Сегодня с утра со Шмелевой Еленой Владимировной говорили об этом. Она мне рассказала. Я так понял, все прошло на хорошем организационном уровне, с хорошим содержанием. Этому очень рад", - сказал Путин во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых. Российский лидер поблагодарил ученых за беседу. "Я так же, как некоторые коллеги, когда-то так сомневался, думаю: "Ну какой там конгресс, будут собираться для тусовки какой-то". Потому думаю: "Ну ладно, пусть собираются, это лучше, чем не собираться". Но, в конце концов, судя по тому, что вы сейчас рассказали, в целом это очень полезное мероприятие", - отметил президент РФ, завершая встречу. Конгресс прошел с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимиром Путиным. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html
https://ria.ru/20241202/putin-1986948576.html
россия
федеральная территория "сириус"
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россия, владимир путин, елена шмелева, федеральная территория "сириус"
Наука, Россия, Владимир Путин, Елена Шмелева, Федеральная территория "Сириус"
Путину рассказали, как прошел конгресс молодых ученых в Сириусе

Путин: Шмелева рассказала, что Конгресс молодых ученых в Сириусе прошел хорошо

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева рассказала ему о состоявшемся в Сириусе Конгрессе молодых ученых, отметив, что все прошло на хорошем уровне.
"Сегодня с утра со Шмелевой Еленой Владимировной говорили об этом. Она мне рассказала. Я так понял, все прошло на хорошем организационном уровне, с хорошим содержанием. Этому очень рад", - сказал Путин во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых
Вчера, 18:16
Российский лидер поблагодарил ученых за беседу.
"Я так же, как некоторые коллеги, когда-то так сомневался, думаю: "Ну какой там конгресс, будут собираться для тусовки какой-то". Потому думаю: "Ну ладно, пусть собираются, это лучше, чем не собираться". Но, в конце концов, судя по тому, что вы сейчас рассказали, в целом это очень полезное мероприятие", - отметил президент РФ, завершая встречу.
Конгресс прошел с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимиром Путиным. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин призвал обеспечить науку российским оборудованием
Вчера, 19:13
 
НаукаРоссияВладимир ПутинЕлена ШмелеваФедеральная территория "Сириус"
 
 
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