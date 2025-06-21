На ПМЭФ открылась галерея портретов ведущих российских молодых ученых
На ПМЭФ-2025 открылась галерея портретов ведущих российских молодых ученых
Открытие выставки "Наука в лицах" на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Галерея портретов ведущих российских молодых ученых открылась на площадке Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
В четвертом сезоне выставки "Наука в лицах" в экспозицию вошли 23 портрета лауреатов ключевых научных премий: премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, премии правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых, премии правительства Москвы молодым ученым, научных премий Сбера и "Вызов", а также участников встреч с президентом России на полях Конгресса молодых ученых, победителей конкурсов Российского научного фонда, сотрудников ведущих российских научных организаций.
Открытие такой выставки в рамках ПМЭФ уже стало прекрасной традицией, отметил на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Крайне важно, что такие проекты, как "Наука в лицах", популяризируют нашу науку через замечательных людей - физиков, биологов, генетиков, математиков, которые своими открытиями двигают нашу науку вперед для выполнения цели, которую поставил нам президент - достижение технологического лидерства", - подчеркнул Чернышенко.
"Наука - это не только гипотезы, уравнения, формулы. За каждым уравнением, за каждой теорией стоит конкретное лицо", - в свою очередь сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
И для молодого человека, влюбленного в науку, важно понимать, какими личностями были его предшественники, отметил министр. "Это очень важно с точки зрения вовлечения в науку", - пояснил Фальков.
Важность проведения выставки отметила руководитель фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.
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"Это выставка мечты, которая живет в сердце у каждого из тех, кого мы сегодня видим здесь на плакатах. Это выставка, которой очень гордится каждый педагог, подготовивший такого замечательного ученика или ученицу. И это выставка в прямом смысле лидеров нашего поколения... Это те, кто сегодня от первого лица развивает науку для того, чтобы технологии меняли мир", - сказала Шмелева.
Герои проекта представляют 14 регионов страны: Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Белгородскую, Воронежскую, Мурманскую, Нижегородскую, Свердловскую, Томскую, Тюменскую области, Дагестан, Татарстан, Краснодарский край, федеральную территорию "Сириус".
В течение года выставка будет представлена в общественных пространствах Москвы: на ВДНХ, станциях Московского метрополитена и в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, а также на площадках федеральных университетов в регионах России. Экспозиция завершит работу на юбилейном V Конгрессе молодых ученых в Научно-технологическом университете "Сириус" 26–28 ноября 2025 года.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.