https://ria.ru/20250621/pmef-2024500709.html

На ПМЭФ открылась галерея портретов ведущих российских молодых ученых

На ПМЭФ открылась галерея портретов ведущих российских молодых ученых - РИА Новости, 21.06.2025

На ПМЭФ открылась галерея портретов ведущих российских молодых ученых

Галерея портретов ведущих российских молодых ученых открылась на площадке Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:24:00+03:00

2025-06-21T14:24:00+03:00

2025-06-21T14:33:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Галерея портретов ведущих российских молодых ученых открылась на площадке Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. В четвертом сезоне выставки "Наука в лицах" в экспозицию вошли 23 портрета лауреатов ключевых научных премий: премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, премии правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых, премии правительства Москвы молодым ученым, научных премий Сбера и "Вызов", а также участников встреч с президентом России на полях Конгресса молодых ученых, победителей конкурсов Российского научного фонда, сотрудников ведущих российских научных организаций. Открытие такой выставки в рамках ПМЭФ уже стало прекрасной традицией, отметил на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Крайне важно, что такие проекты, как "Наука в лицах", популяризируют нашу науку через замечательных людей - физиков, биологов, генетиков, математиков, которые своими открытиями двигают нашу науку вперед для выполнения цели, которую поставил нам президент - достижение технологического лидерства", - подчеркнул Чернышенко. "Наука - это не только гипотезы, уравнения, формулы. За каждым уравнением, за каждой теорией стоит конкретное лицо", - в свою очередь сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. И для молодого человека, влюбленного в науку, важно понимать, какими личностями были его предшественники, отметил министр. "Это очень важно с точки зрения вовлечения в науку", - пояснил Фальков. Важность проведения выставки отметила руководитель фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева. "Это выставка мечты, которая живет в сердце у каждого из тех, кого мы сегодня видим здесь на плакатах. Это выставка, которой очень гордится каждый педагог, подготовивший такого замечательного ученика или ученицу. И это выставка в прямом смысле лидеров нашего поколения... Это те, кто сегодня от первого лица развивает науку для того, чтобы технологии меняли мир", - сказала Шмелева. Герои проекта представляют 14 регионов страны: Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Белгородскую, Воронежскую, Мурманскую, Нижегородскую, Свердловскую, Томскую, Тюменскую области, Дагестан, Татарстан, Краснодарский край, федеральную территорию "Сириус". В течение года выставка будет представлена в общественных пространствах Москвы: на ВДНХ, станциях Московского метрополитена и в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, а также на площадках федеральных университетов в регионах России. Экспозиция завершит работу на юбилейном V Конгрессе молодых ученых в Научно-технологическом университете "Сириус" 26–28 ноября 2025 года. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html

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санкт-петербург

москва

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дмитрий чернышенко, валерий фальков, елена шмелева, санкт-петербург, москва, россия, сбер, российский научный фонд, московский метрополитен