Сириус и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере образования
Сириус и ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования
Здание университета "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 13 фев – РИА Новости. Руководитель фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева и министр образования ОАЭ Сара Бинт Юсеф Аль-Амири подписали меморандум о развитии сотрудничества в сфере образования, документ предполагает обмен методиками и культурными ценностями, сообщила администрация Сириуса.
Подготовка к подписанию документа началось еще в ноябре прошлого года после визита в Сириус делегации из ОАЭ, возглавляемой председателем совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества, шейхом Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.
"Прорывное развитие наших стран, реализация совместных стратегических планов напрямую зависит от высокого качества образования и умения раскрывать таланты молодых людей, вовлекая их в решение наиболее приоритетных для России и ОАЭ задач. И сегодняшнее подписание меморандума — важнейший шаг, который открывает новые возможности для совместной комплексной работы. Мы готовы делиться лучшими методиками развивающего обучения, созданными нами за десять лет как для школьников и студентов, так и для педагогов", - приводятся в сообщении администрации федеральной территории слова Шмелевой.
Стороны выразили готовность обмениваться образовательными методиками и коммуницировать по гуманитарным вопросам. "Будем предлагать наш опыт для решения общих задач, в том числе в вопросах устойчивого развития. Планируем укреплять сотрудничество в гуманитарной сфере, налаживать культурный обмен, защищать общие традиционные духовно-нравственные ценности. Убеждена, что стратегическое партнёрство в интересах наших стран принесёт реальную пользу миллионам их жителей", - сказала Шмелева.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории Сириус, согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.
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