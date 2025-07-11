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Путин распорядился внедрить творческие практики в начальной школе - РИА Новости, 11.07.2025
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20:38 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028681170.html
Путин распорядился внедрить творческие практики в начальной школе
Путин распорядился внедрить творческие практики в начальной школе - РИА Новости, 11.07.2025
Путин распорядился внедрить творческие практики в начальной школе
Президент России Владимир Путин поручил со следующего учебного года опробовать методики интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик, РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:38:00+03:00
2025-07-11T20:38:00+03:00
россия
владимир путин
елена шмелева
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил со следующего учебного года опробовать методики интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик, включая занятия музыкой, изобразительным и театральным искусством, сообщается в пятницу на сайте Кремля. Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", которое состоялось 19 мая. "Образовательному фонду "Талант и успех" совместно с Минкультуры России и Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений обеспечить начиная с 2026/27 учебного года апробацию методик интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик (в том числе, занятий изобразительным и театральным искусством, музыкой, включая приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства) как инструмента комплексного воздействия на обучающихся в целях их всестороннего развития и формирования у них творческого мышления", - указано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Доклад о ходе исполнения этого поручения необходимо представить до 1 октября 2026 года и до 1 марта 2027 года. Ответственными назначены руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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россия, владимир путин, елена шмелева, ольга любимова
Россия, Владимир Путин, Елена Шмелева, Ольга Любимова
Путин распорядился внедрить творческие практики в начальной школе

Путин поручил внедрять в начальной школе творческие практики с 2026 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил со следующего учебного года опробовать методики интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик, включая занятия музыкой, изобразительным и театральным искусством, сообщается в пятницу на сайте Кремля.
Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", которое состоялось 19 мая.
«
"Образовательному фонду "Талант и успех" совместно с Минкультуры России и Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений обеспечить начиная с 2026/27 учебного года апробацию методик интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик (в том числе, занятий изобразительным и театральным искусством, музыкой, включая приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства) как инструмента комплексного воздействия на обучающихся в целях их всестороннего развития и формирования у них творческого мышления", - указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад о ходе исполнения этого поручения необходимо представить до 1 октября 2026 года и до 1 марта 2027 года. Ответственными назначены руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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