https://ria.ru/20250711/putin-2028681170.html

Путин распорядился внедрить творческие практики в начальной школе

Путин распорядился внедрить творческие практики в начальной школе - РИА Новости, 11.07.2025

Путин распорядился внедрить творческие практики в начальной школе

Президент России Владимир Путин поручил со следующего учебного года опробовать методики интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик, РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:38:00+03:00

2025-07-11T20:38:00+03:00

2025-07-11T20:38:00+03:00

россия

владимир путин

елена шмелева

ольга любимова

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил со следующего учебного года опробовать методики интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик, включая занятия музыкой, изобразительным и театральным искусством, сообщается в пятницу на сайте Кремля. Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", которое состоялось 19 мая. "Образовательному фонду "Талант и успех" совместно с Минкультуры России и Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений обеспечить начиная с 2026/27 учебного года апробацию методик интеграции в образовательный процесс начальной школы творческих практик (в том числе, занятий изобразительным и театральным искусством, музыкой, включая приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства) как инструмента комплексного воздействия на обучающихся в целях их всестороннего развития и формирования у них творческого мышления", - указано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Доклад о ходе исполнения этого поручения необходимо представить до 1 октября 2026 года и до 1 марта 2027 года. Ответственными назначены руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20250513/kultura-2016656565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, елена шмелева, ольга любимова