https://ria.ru/20250711/putin-2028674927.html
Путин поручил представить предложения о фестивале искусств в "Сириусе"
Путин поручил представить предложения о фестивале искусств в "Сириусе" - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил представить предложения о фестивале искусств в "Сириусе"
Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения о проведении в "Сириусе" международного фестиваля искусств для детей и молодежи, перечень поручений... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:57:00+03:00
2025-07-11T19:57:00+03:00
2025-07-11T19:57:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
елена шмелева
фонд "талант и успех"
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения о проведении в "Сириусе" международного фестиваля искусств для детей и молодежи, перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с образовательным фондом "Талант и успех" и администрацией федеральной территории "Сириус" и представить предложения: о проведении в федеральной территории "Сириус" международного фестиваля искусств для детей и молодежи", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, глава территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.
https://ria.ru/20250519/putin-2017956567.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, елена шмелева, фонд "талант и успех"
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Елена Шмелева, Фонд "Талант и успех"
Путин поручил представить предложения о фестивале искусств в "Сириусе"
Путин поручил представить предложения о проведении в Сириусе фестиваля искусств