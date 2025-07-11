https://ria.ru/20250711/putin-2028674927.html

Путин поручил представить предложения о фестивале искусств в "Сириусе"

Путин поручил представить предложения о фестивале искусств в "Сириусе" - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил представить предложения о фестивале искусств в "Сириусе"

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения о проведении в "Сириусе" международного фестиваля искусств для детей и молодежи, перечень поручений... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:57:00+03:00

2025-07-11T19:57:00+03:00

2025-07-11T19:57:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

елена шмелева

фонд "талант и успех"

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения о проведении в "Сириусе" международного фестиваля искусств для детей и молодежи, перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с образовательным фондом "Талант и успех" и администрацией федеральной территории "Сириус" и представить предложения: о проведении в федеральной территории "Сириус" международного фестиваля искусств для детей и молодежи", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, глава территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.

https://ria.ru/20250519/putin-2017956567.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил мишустин, елена шмелева, фонд "талант и успех"