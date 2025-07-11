https://ria.ru/20250711/putin-2028675365.html

Путин поручил представить предложения по поддержке детей и молодежи Абхазии

Путин поручил представить предложения по поддержке детей и молодежи Абхазии - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил представить предложения по поддержке детей и молодежи Абхазии

Путин поручил представить предложения об организации деятельности по поддержке детей и молодежи Абхазии, перечень поручений по итогам заседания попечительского... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:02:00+03:00

2025-07-11T20:02:00+03:00

2025-07-11T20:02:00+03:00

абхазия

михаил мишустин

елена шмелева

фонд "талант и успех"

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Путин поручил представить предложения об организации деятельности по поддержке детей и молодежи Абхазии, перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с образовательным фондом "Талант и успех" и администрацией федеральной территории "Сириус" и представить предложения: об организации деятельности, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи Республики Абхазия", - говорится в документе. Срок – 1 октября. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, глава территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.

https://ria.ru/20250222/abkhaziya-2000992815.html

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абхазия, михаил мишустин, елена шмелева, фонд "талант и успех", в мире