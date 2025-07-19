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Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва - РИА Новости, 19.07.2025
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17:50 19.07.2025 (обновлено: 18:42 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/nauka-2030173858.html
Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва
Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва - РИА Новости, 19.07.2025
Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва в науке, сообщили в аппарате... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:50:00+03:00
2025-07-19T18:42:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
андрей фурсенко
елена шмелева
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва в науке, сообщили в аппарате вице-премьера. "В координационном центре правительства Российской Федерации состоялась защита проектов и вручение дипломов участникам оперативного уровня программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров поздравили участников и вручили им дипломы", - говорится в сообщении. В числе выпускников программы - шесть ректоров и 10 проректоров вузов, заместитель председателя правительства края, заместитель губернатора, министры регионального уровня; 24 доктора наук, 46 кандидатов наук, четыре члена-корреспондента РАН. "Рад, что наша страна приобрела еще более "прокачанных", более эффективных управленцев. Они помогут отечественной науке, которая, как огромный корабль, продолжает идти вперед и обладает большим потенциалом, придать еще большую эффективность. Мы искренне на это рассчитываем", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Как напомнили в аппарате вице-премьера, программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования реализуется по поручению президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Президентской академии и Научно-технологического университета "Сириус" в партнерстве с ведущими российскими образовательными центрами с 2022 года. Цель программы - формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования, объединенных общим пониманием вызовов, стоящих перед страной и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективного управления научными организациями, университетами, работы в федеральных и региональных органах исполнительной власти, технологических компаниях.
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россия, дмитрий чернышенко, андрей фурсенко, елена шмелева, российская академия наук, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Андрей Фурсенко, Елена Шмелева, Российская академия наук, Общество
Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва

Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы кадрового резерва в науке

© Фото : Правительство РоссииУчастники и члены аттестационной комиссии после защиты проектов и вручения дипломов по программе развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
Участники и члены аттестационной комиссии после защиты проектов и вручения дипломов по программе развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Правительство России
Участники и члены аттестационной комиссии после защиты проектов и вручения дипломов по программе развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва в науке, сообщили в аппарате вице-премьера.
"В координационном центре правительства Российской Федерации состоялась защита проектов и вручение дипломов участникам оперативного уровня программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров поздравили участников и вручили им дипломы", - говорится в сообщении.
В числе выпускников программы - шесть ректоров и 10 проректоров вузов, заместитель председателя правительства края, заместитель губернатора, министры регионального уровня; 24 доктора наук, 46 кандидатов наук, четыре члена-корреспондента РАН.
"Рад, что наша страна приобрела еще более "прокачанных", более эффективных управленцев. Они помогут отечественной науке, которая, как огромный корабль, продолжает идти вперед и обладает большим потенциалом, придать еще большую эффективность. Мы искренне на это рассчитываем", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Как напомнили в аппарате вице-премьера, программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования реализуется по поручению президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Президентской академии и Научно-технологического университета "Сириус" в партнерстве с ведущими российскими образовательными центрами с 2022 года.
Цель программы - формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования, объединенных общим пониманием вызовов, стоящих перед страной и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективного управления научными организациями, университетами, работы в федеральных и региональных органах исполнительной власти, технологических компаниях.
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