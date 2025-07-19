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Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва

Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва - РИА Новости, 19.07.2025

Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва в науке, сообщили в аппарате... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:50:00+03:00

2025-07-19T17:50:00+03:00

2025-07-19T18:42:00+03:00

россия

дмитрий чернышенко

андрей фурсенко

елена шмелева

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общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва в науке, сообщили в аппарате вице-премьера. "В координационном центре правительства Российской Федерации состоялась защита проектов и вручение дипломов участникам оперативного уровня программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров поздравили участников и вручили им дипломы", - говорится в сообщении. В числе выпускников программы - шесть ректоров и 10 проректоров вузов, заместитель председателя правительства края, заместитель губернатора, министры регионального уровня; 24 доктора наук, 46 кандидатов наук, четыре члена-корреспондента РАН. "Рад, что наша страна приобрела еще более "прокачанных", более эффективных управленцев. Они помогут отечественной науке, которая, как огромный корабль, продолжает идти вперед и обладает большим потенциалом, придать еще большую эффективность. Мы искренне на это рассчитываем", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Как напомнили в аппарате вице-премьера, программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования реализуется по поручению президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Президентской академии и Научно-технологического университета "Сириус" в партнерстве с ведущими российскими образовательными центрами с 2022 года. Цель программы - формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования, объединенных общим пониманием вызовов, стоящих перед страной и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективного управления научными организациями, университетами, работы в федеральных и региональных органах исполнительной власти, технологических компаниях.

https://ria.ru/20250225/ntsm-2001442458.html

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россия, дмитрий чернышенко, андрей фурсенко, елена шмелева, российская академия наук, общество