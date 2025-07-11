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Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодежи - РИА Новости, 11.07.2025
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20:10 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028676754.html
Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодежи
Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодежи - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодежи
Президент России Владимир Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодых людей, проявивших выдающиеся способности в науке, искусстве,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:10:00+03:00
2025-07-11T20:10:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
елена шмелева
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодых людей, проявивших выдающиеся способности в науке, искусстве, спорте. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая, опубликовали на сайте Кремля. "Обеспечить установление квот на предоставление грантов президента Российской Федерации, учрежденных Указом президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года №607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" при сохранении общего количества грантов", - говорится в документе. Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 октября. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, отмечается в документе.
https://ria.ru/20250519/putin-2017954621.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, елена шмелева, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Елена Шмелева, Общество
Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодежи

Путин поручил установить квоты на президентские гранты молодым талантам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодых людей, проявивших выдающиеся способности в науке, искусстве, спорте.
Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая, опубликовали на сайте Кремля.
"Обеспечить установление квот на предоставление грантов президента Российской Федерации, учрежденных Указом президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года №607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" при сохранении общего количества грантов", - говорится в документе.
Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 октября. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, отмечается в документе.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета фонда Талант и успех в образовательном центре Сириус. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин призвал изменить механизм распределения грантов
19 мая, 22:43
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЕлена ШмелеваОбщество
 
 
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