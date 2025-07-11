https://ria.ru/20250711/putin-2028676754.html

Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодежи

Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодежи - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодежи

Президент России Владимир Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодых людей, проявивших выдающиеся способности в науке, искусстве,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:10:00+03:00

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россия

владимир путин

михаил мишустин

елена шмелева

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить квоты на президентские гранты для молодых людей, проявивших выдающиеся способности в науке, искусстве, спорте. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая, опубликовали на сайте Кремля. "Обеспечить установление квот на предоставление грантов президента Российской Федерации, учрежденных Указом президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года №607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" при сохранении общего количества грантов", - говорится в документе. Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 октября. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, отмечается в документе.

https://ria.ru/20250519/putin-2017954621.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, елена шмелева, общество