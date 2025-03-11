https://ria.ru/20250311/putin-2004263202.html
Путин поручил разработать образовательные программы по исторической памяти
Путин поручил разработать образовательные программы по исторической памяти - РИА Новости, 11.03.2025
Путин поручил разработать образовательные программы по исторической памяти
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке программ высшего образования и дополнительного профобразования по исторической памяти. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:52:00+03:00
2025-03-11T10:52:00+03:00
2025-03-11T11:14:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
елена малышева
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990351418_167:0:2967:1575_1920x0_80_0_0_3d31b85f9e8b60b3087a4a0e6cbb1a02.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке программ высшего образования и дополнительного профобразования по исторической памяти.Глава государства утвердил перечень поручений по итогам 47-го заседания Российского организационного комитета "Победа", состоявшегося 15 января 2025 года."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации" и Образовательным Фондом "Талант и успех" рассмотреть вопрос о разработке образовательных программ высшего образования уровня магистратуры и дополнительного профессионального образования по исторической памяти и об их реализации на базе автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус", - говорится на сайте Кремля.Доклад по данному вопросу ожидается до 31 августа 2025 года. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, руководитель наццентра исторической памяти Елена Малышева, председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.
https://ria.ru/20250310/putin-2004028648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990351418_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_9c3cbb3fab46af55809e40390a824f74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, елена малышева, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Елена Малышева, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил разработать образовательные программы по исторической памяти
Путин поручил включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества