Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - говорится в документе.
Согласно документу, председателем наблюдательного совета является президент России, заместителем председателя набсовета значится первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, туда, в частности, вошли вице-премьер России Татьяна Голикова, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.
В обновленный состав набсовета движения также были включены председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев (он сменил в этом качестве Андрея Турчака) и замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. Экс-руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в обновленный состав набсовета не вошла.