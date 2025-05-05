https://ria.ru/20250505/putin-2015129434.html

Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых"

Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых" - РИА Новости, 05.05.2025

Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых"

Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:54:00+03:00

2025-05-05T17:54:00+03:00

2025-05-05T18:28:00+03:00

владимир путин

россия

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - говорится в документе.Согласно документу, председателем наблюдательного совета является президент России, заместителем председателя набсовета значится первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, туда, в частности, вошли вице-премьер России Татьяна Голикова, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.В обновленный состав набсовета движения также были включены председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев (он сменил в этом качестве Андрея Турчака) и замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. Экс-руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в обновленный состав набсовета не вошла.

https://ria.ru/20250505/rosgvardiya-2015122848.html

https://ria.ru/20250505/putin-2015090548.html

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владимир путин, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"