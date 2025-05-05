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Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых" - РИА Новости, 05.05.2025
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17:54 05.05.2025 (обновлено: 18:28 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/putin-2015129434.html
Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых"
Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых" - РИА Новости, 05.05.2025
Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых"
Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:54:00+03:00
2025-05-05T18:28:00+03:00
владимир путин
россия
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - говорится в документе.Согласно документу, председателем наблюдательного совета является президент России, заместителем председателя набсовета значится первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, туда, в частности, вошли вице-премьер России Татьяна Голикова, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.В обновленный состав набсовета движения также были включены председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев (он сменил в этом качестве Андрея Турчака) и замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. Экс-руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в обновленный состав набсовета не вошла.
https://ria.ru/20250505/rosgvardiya-2015122848.html
https://ria.ru/20250505/putin-2015090548.html
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владимир путин, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Владимир Путин, Россия, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"

Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых"

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета "Движения первых", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", - говорится в документе.
Василий Сонин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника
Вчера, 17:36
Согласно документу, председателем наблюдательного совета является президент России, заместителем председателя набсовета значится первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, туда, в частности, вошли вице-премьер России Татьяна Голикова, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.
В обновленный состав набсовета движения также были включены председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев (он сменил в этом качестве Андрея Турчака) и замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. Экс-руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в обновленный состав набсовета не вошла.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде звание "гвардейская"
Вчера, 16:06
 
Владимир ПутинРоссияОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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