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Биография Александра Беглова

Биография Александра Беглова - РИА Новости, 19.05.2021

Биография Александра Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку (Азербайджан). РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T01:46

2021-05-19T01:46

2021-05-19T01:46

россия

александр беглов

справки

политика

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку (Азербайджан). В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), в 2003 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления).В 1976-1978 годах Александр Беглов проходил срочную военную службу в Вооруженных силах СССР.В 1979-1985 годах работал на инженерно-технических и руководящих должностях в строительных организациях города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).В 1986-1988 годах был заведующим отделом строительства и промышленности строительных материалов исполкома Ленсовета.С 1989 по 1990 год – заведующий сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС.С 1990 по 1991 год – заместитель начальника главного управления капитального строительства исполкома Ленсовета.В 1991-1997 годах – главный инженер совместного германо-российского предприятия "Мелазель".В 1997-1999 годах – старший научный сотрудник, докторант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.В 1999-2002 годах был главой территориального управления Курортного административного района Санкт-Петербурга.С 2002 по 2003 год занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя канцелярии администрации Санкт-Петербурга, исполняющего полномочия губернатора Санкт-Петербурга.С 2003 по 2004 год был первым заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.В 2004-2008 годах занимал должность помощника президента – начальника контрольного управления президента РФ.В 2008-2012 годах – заместитель руководителя администрации президента РФ.В 2012-2017 годах – полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе.25 декабря 2017 года указом президента РФ Александр Беглов был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 26 июня 2018 года переназначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 3 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. 9 сентября 2019 года одержал победу на выборах губернатора Санкт‑Петербурга. Официально вступил в должность 18 сентября 2019 года. Кандидат технических наук, доктор экономических наук.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004). Заслуженный строитель Российской Федерации (2004).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III степеней (2012), орденом Дружбы (Южная Осетия, 2019). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, александр беглов, справки, политика