В Петербурге завершилась церемония прощания с Владиславом Чернушенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко, который руководил Государственной академической капеллой с 1974 года, завершилась в концертном зале капеллы, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник капелла сообщала о кончине Чернушенко на 91-м году жизни после тяжелой болезни. Похороны Чернушенко пройдут на Смоленском кладбище.

"Мы прощаемся с великим сыном великого города... До последних дней он служил городу, культуре, искусству. Мы его очень любили, по-человечески любили. Он был тем камертоном нравственности, на который можно было опираться и равняться", - сказала Драпеко.

Чернушенко родился 14 января 1936 года в Ленинграде . Музыкой начал заниматься в раннем детстве. С 1953 года он учился на дирижёрско-хоровом и теоретико-композиторском факультетах Ленинградской консерватории, а в 1967 году также окончил факультет оперно-симфонического дирижирования Ленинградской консерватории.

Чернушенко с 1962 года в течение 17 лет руководил Любительским камерным хором, также занимался педагогической деятельностью и работал в качестве дирижера. В 1974 году он был назначен художественным руководителем и главным дирижёром Ленинградской государственной академической капеллы имени Глинки (бывшей Императорской придворной певческой капеллы).