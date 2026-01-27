Рейтинг@Mail.ru
Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады - РИА Новости, 27.01.2026
10:40 27.01.2026 (обновлено: 10:46 27.01.2026)
Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады
Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады - РИА Новости, 27.01.2026
Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады днем торжества человеческого духа и поздравил жителей... РИА Новости, 27.01.2026
общество
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
александр беглов
блокада ленинграда (1941-1944)
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
общество, ленинград, санкт-петербург, ладожское озеро, александр беглов, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Ладожское озеро, Александр Беглов, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады

Беглов поздравил жителей Петербурга с 82-й годовщиной снятия блокады

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады днем торжества человеческого духа и поздравил жителей города с 82-й годовщиной снятия блокады.
"День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – это день торжества человеческого духа и несгибаемой воли нашего народа", – говорится в обращении за подписью Беглова и спикера городского парламента Александра Бельского, распространенном пресс-службой администрации губернатора.
Жители Ленинграда прячутся в бомбоубежищах во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Посольство России призвало ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
00:14
"Победой мы обязаны героям, которые в блиндажах и окопах отражали наступление врага, морякам и летчикам, ленинградцам, которые на заводах ковали оружие для фронта, доставляли хлеб по "Дороге жизни", тушили зажигательные бомбы, лечили раненых, спасали детей", – отмечается в обращении.
Губернатор Петербурга добавил также, что в настоящее время подвиг защитников родины в годы Великой Отечественной войны продолжают участники специальной военной операции.
Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.
Автопробег в честь 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда состоялся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Петербурге прошел автопробег в честь 83-летия прорыва блокады Ленинграда
18 января, 16:54
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургЛадожское озероАлександр БегловБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
