Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады днем торжества человеческого духа и поздравил жителей города с 82-й годовщиной снятия блокады.

"Победой мы обязаны героям, которые в блиндажах и окопах отражали наступление врага, морякам и летчикам, ленинградцам, которые на заводах ковали оружие для фронта, доставляли хлеб по "Дороге жизни", тушили зажигательные бомбы, лечили раненых, спасали детей", – отмечается в обращении.