Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады
Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады - РИА Новости, 27.01.2026
Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады днем торжества человеческого духа и поздравил жителей... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:40:00+03:00
2026-01-27T10:40:00+03:00
2026-01-27T10:46:00+03:00
Беглов поздравил жителей Петербурга с 82-й годовщиной снятия блокады
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады днем торжества человеческого духа и поздравил жителей города с 82-й годовщиной снятия блокады.
"День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады – это день торжества человеческого духа и несгибаемой воли нашего народа", – говорится в обращении за подписью Беглова
и спикера городского парламента Александра Бельского, распространенном пресс-службой администрации губернатора.
"Победой мы обязаны героям, которые в блиндажах и окопах отражали наступление врага, морякам и летчикам, ленинградцам, которые на заводах ковали оружие для фронта, доставляли хлеб по "Дороге жизни", тушили зажигательные бомбы, лечили раненых, спасали детей", – отмечается в обращении.
Губернатор Петербурга
добавил также, что в настоящее время подвиг защитников родины в годы Великой Отечественной войны продолжают участники специальной военной операции.
Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера
, по которой в город доставлялось продовольствие.