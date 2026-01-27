В Туркмении прошла встреча жительницы блокадного Ленинграда со школьниками

АШХАБАД, 27 янв – РИА Новости. Встреча жительницы блокадного Ленинграда Галины Мамедовой с учениками совместной российско-туркменской школы им. А.С. Пушкина и их родителями прошла во вторник в Русском доме в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.