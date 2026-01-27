В Туркмении прошла встреча жительницы блокадного Ленинграда со школьниками

АШХАБАД, 27 янв – РИА Новости. Встреча жительницы блокадного Ленинграда Галины Мамедовой с учениками совместной российско-туркменской школы им. А.С. Пушкина и их родителями прошла во вторник в Русском доме в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча была приурочена к 82-й годовщине снятия фашистской блокады города.
В рамках мероприятия прошли акции "Блокадная ласточка" и "Блокадный хлеб": всем присутствующим раздали 125-граммовые кусочки хлеба – аналог ежедневного пайка жителей блокадного Ленинграда. Школьникам рассказали о блокаде и о том, как жили люди в осажденном городе.
Атташе посольства России в Туркмении Артем Яровой зачитал поздравительное послание Галине Мамедовой от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.