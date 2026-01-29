Рейтинг@Mail.ru
Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России - РИА Новости, 29.01.2026
15:05 29.01.2026
Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России
Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России
Санкт-Петербург является одним из самых безопасных городов России, прежде всего - благодаря эффективной работе полиции, заявил губернатор города Александр... РИА Новости, 29.01.2026
санкт-петербург, ленинградская область, россия, александр беглов, общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Александр Беглов, Общество
Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России

Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов России

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Санкт-Петербург является одним из самых безопасных городов России, прежде всего - благодаря эффективной работе полиции, заявил губернатор города Александр Беглов.
В четверг Беглов принял участие в расширенном заседании коллегии ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила пресс-служба его администрации.
Владимир Путин и Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Беглов доложил Путину о строительстве скоростной трамвайной линии
26 января, 23:39
"Петербург сегодня один из самых безопасных городов России, и это, прежде всего, — заслуга полиции. Президент нам доверяет и правительство Российской Федерации тоже. Из года в год успешно обеспечивается правопорядок на крупнейших городских и международных мероприятиях — Петербургском международном экономическом форуме и многих встречах на высоком уровне. Благодаря вашему труду, профессионализму и преданности делу, горожане чувствуют себя в безопасности каждый день", – сказал губернатор Петербурга, чьи слова приводятся в сообщении.
Как отметил Беглов, в 2025 году в Петербурге без происшествий прошли шествие "Бессмертного полка" в честь 80-летия Победы и фестиваль выпускников России "Алые паруса". В целом полиция участвовала в обеспечении порядка на 4 тысячах различных мероприятий.
В ходе обсуждения совместных задач на 2026 год губернатор Петербурга обратил внимание руководства ГУМВД и всех правоохранителей города на необходимость расширения работы по профилактике кибермошенничества. По его мнению, усиления требует и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
"Правительство Петербурга продолжит всестороннюю поддержку органов внутренних дел, развивая технологии, обновляя технику и создавая комфортные условия для службы. Наша общая цель остается неизменной — упреждать преступность, защищать людей и укреплять доверие к полиции", - добавил Беглов.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях
26 января, 18:24
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияАлександр БегловОбщество
 
 
