Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Санкт-Петербург является одним из самых безопасных городов России, прежде всего - благодаря эффективной работе полиции, Санкт-Петербург является одним из самых безопасных городов России, прежде всего - благодаря эффективной работе полиции, заявил губернатор города Александр Беглов.

"Петербург сегодня один из самых безопасных городов России , и это, прежде всего, — заслуга полиции. Президент нам доверяет и правительство Российской Федерации тоже. Из года в год успешно обеспечивается правопорядок на крупнейших городских и международных мероприятиях — Петербургском международном экономическом форуме и многих встречах на высоком уровне. Благодаря вашему труду, профессионализму и преданности делу, горожане чувствуют себя в безопасности каждый день", – сказал губернатор Петербурга, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметил Беглов, в 2025 году в Петербурге без происшествий прошли шествие "Бессмертного полка" в честь 80-летия Победы и фестиваль выпускников России "Алые паруса". В целом полиция участвовала в обеспечении порядка на 4 тысячах различных мероприятий.

В ходе обсуждения совместных задач на 2026 год губернатор Петербурга обратил внимание руководства ГУМВД и всех правоохранителей города на необходимость расширения работы по профилактике кибермошенничества. По его мнению, усиления требует и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.