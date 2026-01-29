https://ria.ru/20260129/beglov-2070999776.html
Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости.
Санкт-Петербург является одним из самых безопасных городов России, прежде всего - благодаря эффективной работе полиции, заявил
губернатор города Александр Беглов.
В четверг Беглов
принял участие в расширенном заседании коллегии ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
, сообщила пресс-служба его администрации.
"Петербург сегодня один из самых безопасных городов России
, и это, прежде всего, — заслуга полиции. Президент нам доверяет и правительство Российской Федерации тоже. Из года в год успешно обеспечивается правопорядок на крупнейших городских и международных мероприятиях — Петербургском международном экономическом форуме и многих встречах на высоком уровне. Благодаря вашему труду, профессионализму и преданности делу, горожане чувствуют себя в безопасности каждый день", – сказал губернатор Петербурга, чьи слова приводятся в сообщении.
Как отметил Беглов, в 2025 году в Петербурге без происшествий прошли шествие "Бессмертного полка" в честь 80-летия Победы и фестиваль выпускников России "Алые паруса". В целом полиция участвовала в обеспечении порядка на 4 тысячах различных мероприятий.
В ходе обсуждения совместных задач на 2026 год губернатор Петербурга обратил внимание руководства ГУМВД и всех правоохранителей города на необходимость расширения работы по профилактике кибермошенничества. По его мнению, усиления требует и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
"Правительство Петербурга продолжит всестороннюю поддержку органов внутренних дел, развивая технологии, обновляя технику и создавая комфортные условия для службы. Наша общая цель остается неизменной — упреждать преступность, защищать людей и укреплять доверие к полиции", - добавил Беглов.