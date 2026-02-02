https://ria.ru/20260202/samolet-2071768316.html
Беглов выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Орском
Беглов выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Орском - РИА Новости, 02.02.2026
Беглов выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Орском
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью пилота и курсантов Санкт-Петербургского государственного университета... РИА Новости, 02.02.2026
Беглов выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Орском
Беглов выразил соболезнования в связи с крушением учебного самолета под Орском
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью пилота и курсантов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации при выполнении учебно-тренировочного полета в Оренбургской области, сообщила пресс-служба его администрации.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и коллективу университета. Профильные подразделения взаимодействуют с университетом и родными погибших, в том числе по оказанию необходимой помощи. Даны соответствующие поручения", - говорится в тексте соболезнования.
При крушении учебного самолета в Орске в понедельник погибли три человека. На борту был пилот-инструктор и курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту крушения.