Нарышкин поздравил россиян с 82-летием снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бессмертный подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда доказал, что нет такой силы, которая бы заставила русский народ склонить голову перед иноземными захватчиками, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Во вторник исполнилось 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны. Жертвами блокады, по разным данным, стали до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе советская сторона озвучила данные, согласно которым 97% ленинградцев в годы блокады погибли от голода, холода и болезней. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.
Нарышкин направил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову телеграмму поздравления с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Двадцать седьмого января 1944 года с окончательным снятием блокады была перевернута одна из страшнейших страниц в истории Великой Отечественной войны, города и нашей Родины. Дата освобождения знаменует мощь и величие русского оружия, самопожертвование и самоотверженность, упорство, стойкость и необычайную силу духа советского народа", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте СВР.
Сегодня Россия глубоко чтит героев-освободителей и низко склоняет головы перед памятью сотен тысяч погибших ленинградцев во время фашистского геноцида, длившегося долгие 872 дня, добавил Нарышкин.
"Вечный подвиг бойцов и простых горожан сыграл важнейшую роль в защите, освобождении города и будущей Победе в той страшной войне. Он доказал всему миру, что нас невозможно сломить и нет такой силы, которая бы заставила русский народ склонить голову перед иноземными захватчиками, что мы всегда выстоим, сохраняя даже в самые темные времена надежду в своем сердце", - подчеркнул директор СВР.