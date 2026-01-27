Нарышкин поздравил россиян с 82-летием снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бессмертный подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда доказал, что нет такой силы, которая бы заставила русский народ склонить голову перед иноземными захватчиками, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Вечный подвиг бойцов и простых горожан сыграл важнейшую роль в защите, освобождении города и будущей Победе в той страшной войне. Он доказал всему миру, что нас невозможно сломить и нет такой силы, которая бы заставила русский народ склонить голову перед иноземными захватчиками, что мы всегда выстоим, сохраняя даже в самые темные времена надежду в своем сердце", - подчеркнул директор СВР.