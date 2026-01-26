Рейтинг@Mail.ru
Беглов доложил Путину о ходе реализации проекта строительства ВСМ
23:35 26.01.2026
Беглов доложил Путину о ходе реализации проекта строительства ВСМ
Беглов доложил Путину о ходе реализации проекта строительства ВСМ
Беглов доложил Путину о ходе реализации проекта строительства ВСМ

Беглов доложил Путину о ходе реализации проекта строительства ВСМ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Северной столице.
Президент России провел рабочую встречу с Бегловым в понедельник.
"По высокоскоростной магистрали Москва-Петербург работы идут. Самое важное, что мы занимаемся переключением электричек. Всегда есть инженерные сложности. Но в принципе совместно с правительством работаем. Здесь вопросов никаких нет", - сказал Беглов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Владимир Путин и Александр Беглов во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
