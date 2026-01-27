Матвиенко возложила венок на Пискаревском кладбище в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Матвиенко во вторник на Пискаревском мемориальном кладбище приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов.
Также в церемонии приняли участие генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер законодательного собрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда РФ, депутаты, ветераны и блокадники, представители молодежных, патриотических и общественных организаций, жители города. Участники церемонии почтили минутой молчания погибших и возложили венки и цветы.
Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.