Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко возложила венок на Пискаревском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 27.01.2026 (обновлено: 12:10 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/matvienko-2070509339.html
Матвиенко возложила венок на Пискаревском кладбище в Петербурге
Матвиенко возложила венок на Пискаревском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2026
Матвиенко возложила венок на Пискаревском кладбище в Петербурге
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 82-й... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:03:00+03:00
2026-01-27T12:10:00+03:00
общество
ленинград
россия
санкт-петербург
валентина матвиенко
александр гуцан
игорь руденя
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070511112_0:132:3131:1893_1920x0_80_0_0_ccf2bdc06b7fdf1b4dc9c912bc19c4de.jpg
https://ria.ru/20260127/blokada-2070351909.html
https://ria.ru/20260126/leningrad-2070245641.html
ленинград
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070511112_402:0:3131:2047_1920x0_80_0_0_59c5d897d647d932cb0a2c0b463273ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр гуцан, игорь руденя, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Общество, Ленинград, Россия, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Александр Гуцан, Игорь Руденя, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
Матвиенко возложила венок на Пискаревском кладбище в Петербурге

Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбищ

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
08:00
Матвиенко во вторник на Пискаревском мемориальном кладбище приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов.
Также в церемонии приняли участие генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер законодательного собрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда РФ, депутаты, ветераны и блокадники, представители молодежных, патриотических и общественных организаций, жители города. Участники церемонии почтили минутой молчания погибших и возложили венки и цветы.
Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
Вчера, 07:22
 
ОбществоЛенинградРоссияСанкт-ПетербургВалентина МатвиенкоАлександр ГуцанИгорь РуденяСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала