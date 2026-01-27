Матвиенко возложила венок на Пискаревском кладбище в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.

Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.