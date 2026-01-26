Беглов доложил Путину о строительстве скоростной трамвайной линии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии "Славянка" запустили в Санкт-Петербурге в конце 2025 года, вторую очередь планируется запустить в этом году, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов