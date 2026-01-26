Беглов доложил Путину о строительстве скоростной трамвайной линии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии "Славянка" запустили в Санкт-Петербурге в конце 2025 года, вторую очередь планируется запустить в этом году, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов
"Мы сделали скоростной трамвай Купчино-Шушара-Славянка. Первую очередь мы запустили буквально перед Новым годом до Шушар, в этом году - до Славянки. Это пять постов, четыре перехода, несколько развязок. Такой сложный инженерный проект, но люди благодарны", - сказал Беглов.
Путин провел рабочую встречу с Бегловым в понедельник.
Беглов 24 декабря 2025 года открыл пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии "Славянка". Маршрут №2 первого этапа скоростной трамвайной линии "Станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка" связал жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта Петербурга.
26 декабря 2025, 20:32