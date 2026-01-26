Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
23:41 26.01.2026
В Петербурге построили семь новых станций метро за последние годы
В Петербурге построили семь новых станций метро за последние годы - РИА Новости, 26.01.2026
В Петербурге построили семь новых станций метро за последние годы
Семь новых станций метрополитена построили в Санкт-Петербурге за последние годы, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 26.01.2026
общество
В Петербурге построили семь новых станций метро за последние годы

Беглов: за последние годы в Петербурге построили семь новых станций метро

Владимир Путин и Александр Беглов
Владимир Путин и Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Семь новых станций метрополитена построили в Санкт-Петербурге за последние годы, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым.
"Я хочу сказать, что за (последние годы - ред.) мы построили семь станций", - рассказал губернатор Петербурга главе государства.
В числе последних введенных станций Беглов назвал "Путиловскую" и "Юго-Западную". Он добавил, что строительство метро в Петербурге является непростой задачей, поскольку станции закладываются на больших глубинах.
Станция Юго-Западная метрополитена Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Петербурге планируют открыть новые станции метро к 2028 году
26 декабря 2025, 20:32
 
Санкт-Петербург Россия Александр Беглов Владимир Путин
 
 
