В Петербурге построили семь новых станций метро за последние годы
Семь новых станций метрополитена построили в Санкт-Петербурге за последние годы, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 26.01.2026
