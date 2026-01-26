В Петербурге построили семь новых станций метро за последние годы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Семь новых станций метрополитена построили в Санкт-Петербурге за последние годы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

В числе последних введенных станций Беглов назвал "Путиловскую" и "Юго-Западную". Он добавил, что строительство метро в Петербурге является непростой задачей, поскольку станции закладываются на больших глубинах.