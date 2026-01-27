Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл поздравил Беглова с днем снятия блокады Ленинграда
10:42 27.01.2026 (обновлено: 10:46 27.01.2026)
Патриарх Кирилл поздравил Беглова с днем снятия блокады Ленинграда
2026-01-27T10:42:00+03:00
2026-01-27T10:46:00+03:00
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра обороны России Андрея Белоусова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с Днём освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Уважаемый Андрей Рэмович! Примите сердечные поздравления с днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - Днем воинской славы России. Эта дата напоминает нам о героизме предков, в тяжелейших обстоятельствах явивших мужество и силу духа, несгибаемую волю к жизни и жертвенную любовь к ближним", - говорится в патриаршем поздравлении Белоусову на сайте Русской православной церкви.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Володин назвал освобождение Ленинграда от блокады великим подвигом
10:41
Патриарх написал в поздравлении губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, что освобождение навсегда останется в истории Отечества как символ величайшего мужества и героизма нашего народа.
"Вдохновляясь примером непоколебимой стойкости защитников осажденного города, будем хранить и передавать будущим поколениям память об их жертвенном подвиге. Надеюсь на продолжение нашего доброго соработничества, направленного на сохранение культурно-исторического наследия Северной столицы, на патриотическое воспитание молодежи и утверждение непреходящих нравственных ценностей в жизни людей", – говорится в патриаршем поздравлении Беглову.
Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны. Путин традиционно посещает Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, связанных с этой датой.
Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.
Жители Ленинграда прячутся в бомбоубежищах во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Посольство России призвало ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
00:14
 
