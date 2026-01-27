Патриарх Кирилл поздравил Беглова с днем снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра обороны России Андрея Белоусова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с Днём освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Уважаемый Андрей Рэмович! Примите сердечные поздравления с днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - Днем воинской славы России . Эта дата напоминает нам о героизме предков, в тяжелейших обстоятельствах явивших мужество и силу духа, несгибаемую волю к жизни и жертвенную любовь к ближним", - говорится в патриаршем поздравлении Белоусову на сайте Русской православной церкви

Патриарх написал в поздравлении губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову , что освобождение навсегда останется в истории Отечества как символ величайшего мужества и героизма нашего народа.

"Вдохновляясь примером непоколебимой стойкости защитников осажденного города, будем хранить и передавать будущим поколениям память об их жертвенном подвиге. Надеюсь на продолжение нашего доброго соработничества, направленного на сохранение культурно-исторического наследия Северной столицы, на патриотическое воспитание молодежи и утверждение непреходящих нравственных ценностей в жизни людей", – говорится в патриаршем поздравлении Беглову.

Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны. Путин традиционно посещает Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, связанных с этой датой.