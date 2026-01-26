Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО - РИА Новости, 26.01.2026
21:28 26.01.2026
Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО
Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО
Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО

Дрозденко пригласил Путина в кластер комплексного сопровождения участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи
Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригласил президента России Владимира Путина осмотреть кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и членов их семей, который действует в регионе.
"Я хочу пригласить вас в 56 учебный центр и кластер комплексного сопровождения, потому что, на самом деле, есть что показать", - сказал Дрозденко на встрече с Путиным в Эрмитаже.
Он добавил, что кластер работает недавно, но уже сейчас 65 процентов прошедших реабилитацию в кластере трудоустроены. "Это только тех, кто захотел работать, а кто-то еще долечивается", - уточнил губернатор.
Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге. Путин встретился в Эрмитаже с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, принял губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Путин также принял главу Ленинградской области в Малом выставочном зале Эрмитажа.
