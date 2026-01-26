Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригласил президента России Владимира Путина осмотреть кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и членов их семей, который действует в регионе.

Он добавил, что кластер работает недавно, но уже сейчас 65 процентов прошедших реабилитацию в кластере трудоустроены. "Это только тех, кто захотел работать, а кто-то еще долечивается", - уточнил губернатор.