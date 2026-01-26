https://ria.ru/20260126/klaster-2070425613.html
Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО
Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО - РИА Новости, 26.01.2026
Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригласил президента России Владимира Путина осмотреть кластер комплексного сопровождения и реабилитации... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:28:00+03:00
2026-01-26T21:28:00+03:00
2026-01-26T21:28:00+03:00
ленинградская область
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр дрозденко
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070401027_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_bc8e0782a4dd2cef0de47db6357db782.jpg
https://ria.ru/20260126/lenoblast-2070425254.html
ленинградская область
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070401027_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_6a1f31b40381b4420973c568720360b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр дрозденко, александр беглов
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Дрозденко, Александр Беглов
Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО
Дрозденко пригласил Путина в кластер комплексного сопровождения участников СВО