В Петербурге планируют запустить 11 новых предприятий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Одиннадцать новых предприятий планируется запустить в Санкт-Петербурге в 2027 году, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Он отметил, что в Петербурге растет объем промышленного производства, в том числе наблюдается рост в обрабатывающей, а также оборонной промышленности.