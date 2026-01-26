https://ria.ru/20260126/peterburg-2070439200.html
В Петербурге планируют запустить 11 новых предприятий
В Петербурге планируют запустить 11 новых предприятий - РИА Новости, 26.01.2026
В Петербурге планируют запустить 11 новых предприятий
Одиннадцать новых предприятий планируется запустить в Санкт-Петербурге в 2027 году, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 26.01.2026
экономика
санкт-петербург
россия
александр беглов
владимир путин
санкт-петербург
россия
2026
Беглов: в Петербурге в 2027 году планируют запустить 11 новых предприятий