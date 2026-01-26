Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге планируют запустить 11 новых предприятий - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/peterburg-2070439200.html
В Петербурге планируют запустить 11 новых предприятий
В Петербурге планируют запустить 11 новых предприятий - РИА Новости, 26.01.2026
В Петербурге планируют запустить 11 новых предприятий
Одиннадцать новых предприятий планируется запустить в Санкт-Петербурге в 2027 году, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:43:00+03:00
2026-01-26T23:43:00+03:00
экономика
санкт-петербург
россия
александр беглов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989287453_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_9b94238a0c825129ca8ea978e4d49140.jpg
https://ria.ru/20260126/putin-2070380334.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989287453_97:0:1280:887_1920x0_80_0_0_6ccca8f6ab0370bc11aeadf894fb0e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин
В Петербурге планируют запустить 11 новых предприятий

Беглов: в Петербурге в 2027 году планируют запустить 11 новых предприятий

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Одиннадцать новых предприятий планируется запустить в Санкт-Петербурге в 2027 году, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым.
"Вкладываются большие деньги в развитие промышленности - за четыре года более 12 миллиардов рублей. Мы планируем в следующем году 11 новых предприятий запустить, не менее пяти инновационных центров и ожидаем прирост восемь тысяч новых рабочих мест", - рассказал губернатор Петербурга главе государства.
Он отметил, что в Петербурге растет объем промышленного производства, в том числе наблюдается рост в обрабатывающей, а также оборонной промышленности.
Путин на встрече с Бегловым - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин встретился с Бегловым
Вчера, 17:38
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала