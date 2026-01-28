Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пройдет международный молодежный форум - РИА Новости, 28.01.2026
23:38 28.01.2026
В Петербурге пройдет международный молодежный форум
Петербургский международный молодежный форум состоится осенью 2026 года, сообщил губернатор города Александр Беглов.
В Петербурге пройдет международный молодежный форум

Петербургский международный молодежный форум пройдет осенью 2026 года

Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Петербургский международный молодежный форум состоится осенью 2026 года, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в среду состоялась встреча Беглова с членами Студенческого совета Санкт‑Петербурга и представителями городских молодежных сообществ. Участие в беседе, состоявшейся в Санкт‑Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, также принял председатель законодательного собрания Александр Бельский.
Беглов поздравил ребят с прошедшим Днем российского студенчества и поблагодарил за участие в торжественных мероприятиях, посвященных прорыву блокады Ленинграда и полному освобождению города от вражеской осады.
"Отвечая на вопрос об участии петербуржцев в предстоящем Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, Александр Беглов сообщил, что город будет представлен делегацией из почти двухсот человек. А в самой Северной столице осенью пройдет Петербургский международный молодёжный форум. Предыдущий состоялся в прошлом году после шестилетнего перерыва", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, рассматривается возможность сделать этот форум ежегодным.
Сообщается, что на встрече студентов интересовало, в каком из современных молодежных проектов им стоило бы принять участие. Беглов посоветовал попробовать свои силы в качестве волонтеров, которые помогают людям "серебряного" возраста.
Студенты также попросили содействия в создании и развитии молодежных советов на петербургских предприятиях. Губернатор поддержал идею, но отметил, что в основе работы должна лежать совместная инициатива молодежи и руководства предприятий, их искренняя заинтересованность в продуктивном взаимодействии.
Кроме того, на встрече шла речь об отмечавшейся накануне 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Вы — наши наследники. Мы на вас надеемся, уверены — вы не подведете. Многие ребята из студенческих организаций Петербурга уже прошли через специальную военную операцию, вписали свою страницу в историю Петербурга и России. В нашем городе никогда не ступал сапог иностранного завоевателя. И не ступит, ведь вы — достойные наследники памяти предков", - сказал Беглов.
Ленинград Санкт-Петербург Екатеринбург Александр Беглов
 
 
