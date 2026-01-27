Мишустин поручил передать акции "Ленфильма" в собственность Петербурга

Киностудия "Ленфильм" расположена в сердце Петроградской стороны, на Каменноостровском проспекте, 10 - месте, где к концу XIX века располагался популярный увеселительный сад и театр "Аквариум". Именно здесь 4 мая 1896 года состоялся первый в России публичный киносеанс, на котором петербуржцы впервые увидели фильмы братьев Люмьер. Именно в Санкт-Петербурге была создана первая государственная киностудия и снят первый отечественный фильм.