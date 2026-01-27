Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил передать акции "Ленфильма" в собственность Петербурга - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 27.01.2026 (обновлено: 21:50 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/aktsii-2070638360.html
Мишустин поручил передать акции "Ленфильма" в собственность Петербурга
Мишустин поручил передать акции "Ленфильма" в собственность Петербурга - РИА Новости, 27.01.2026
Мишустин поручил передать акции "Ленфильма" в собственность Петербурга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росимуществу в четырехмесячный срок передать 100% акций "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, следует из... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:11:00+03:00
2026-01-27T21:50:00+03:00
санкт-петербург
ленфильм
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
михаил мишустин
владимир путин
россия
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060947623.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ba39cc525df67fb4f579a3e22d20dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленфильм, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), михаил мишустин, владимир путин, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Ленфильм, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия, Александр Беглов
Мишустин поручил передать акции "Ленфильма" в собственность Петербурга

Мишустин поручил передать 100% акций "Ленфильма" в собственность Петербурга

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росимуществу в четырехмесячный срок передать 100% акций "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, следует из распоряжения правительства.
Документ, подписанный Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 2 декабря 2025 года Nº 879... Росимуществу в четырехмесячный срок осуществить в установленном порядке передачу в собственность города Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Киностудия "Ленфильм", - указано в распоряжении.
Президент Владимир Путин в конце прошлого года подписал указ о передаче в собственность Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Киностудия "Ленфильм". Правительству РФ было поручено в шестимесячный срок обеспечить передачу акций.
Вопрос дальнейшего развития легендарной городской киностудии затрагивался на встрече Путина с губернатором Петербурга Александром Бегловым в понедельник, 26 января. Глава города поблагодарил президента за решение по "Ленфильму". Он отметил, что власти Петербурга ожидают распоряжения правительства о передаче городу основных фондов этой киностудии, которая станет центром производства патриотических и исторических картин.
Киностудия "Ленфильм" расположена в сердце Петроградской стороны, на Каменноостровском проспекте, 10 - месте, где к концу XIX века располагался популярный увеселительный сад и театр "Аквариум". Именно здесь 4 мая 1896 года состоялся первый в России публичный киносеанс, на котором петербуржцы впервые увидели фильмы братьев Люмьер. Именно в Санкт-Петербурге была создана первая государственная киностудия и снят первый отечественный фильм.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин пообещал обсудить с Бегловым поддержку "Ленфильма"
9 декабря 2025, 19:45
 
Санкт-ПетербургЛенфильмФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Михаил МишустинВладимир ПутинРоссияАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала