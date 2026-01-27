Мишустин поручил передать акции "Ленфильма" в собственность Петербурга

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росимуществу в четырехмесячный срок передать 100% акций "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, следует из распоряжения правительства.
Документ, подписанный Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 2 декабря 2025 года Nº 879... Росимуществу в четырехмесячный срок осуществить в установленном порядке передачу в собственность города Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Киностудия "Ленфильм", - указано в распоряжении.
Президент Владимир Путин в конце прошлого года подписал указ о передаче в собственность Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Киностудия "Ленфильм". Правительству РФ было поручено в шестимесячный срок обеспечить передачу акций.
Вопрос дальнейшего развития легендарной городской киностудии затрагивался на встрече Путина с губернатором Петербурга Александром Бегловым в понедельник, 26 января. Глава города поблагодарил президента за решение по "Ленфильму". Он отметил, что власти Петербурга ожидают распоряжения правительства о передаче городу основных фондов этой киностудии, которая станет центром производства патриотических и исторических картин.
Киностудия "Ленфильм" расположена в сердце Петроградской стороны, на Каменноостровском проспекте, 10 - месте, где к концу XIX века располагался популярный увеселительный сад и театр "Аквариум". Именно здесь 4 мая 1896 года состоялся первый в России публичный киносеанс, на котором петербуржцы впервые увидели фильмы братьев Люмьер. Именно в Санкт-Петербурге была создана первая государственная киностудия и снят первый отечественный фильм.
Путин пообещал обсудить с Бегловым поддержку "Ленфильма"
9 декабря 2025, 19:45