В Ереване прошло мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда

"Беспримерный героизм, мужество, стойкость - это то, что навсегда останется в нашей памяти. Когда мы говорим о подвиге ленинградцев сегодня мы также отдаем дань признательности, глубокой благодарности братскому армянскому народу, который в годы войны принял как собственных детей, вывезенных из осажденного Ленинграда", - подчеркнул посол.

По его словам, сегодня вспоминают также беспримерный, величайший подвиг советского народа в ВОВ. "Мы вспоминаем тот вклад, который внесли народы Советского Союза в нашу общую победу, в том числе, конечно, вклад армянского народа, который отправил на поля войны 600 тысяч своих сыновей и дочерей, 300 тысяч из которых отдали свою жизнь за нашу общую победу. Мы вспоминаем и армянских военачальников, в частности, Ивана Христофоровича Баграмяна, войска под командованием которого участвовали в прорыве блокады в 1943 году", - заявил посол.