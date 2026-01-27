https://ria.ru/20260127/erevan-2070545335.html
В Ереване прошло мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда
Памятное мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда от фашистской блокады, прошло во вторник в столице Армении, передает корреспондент РИА Новости.
ЕРЕВАН, 27 янв - РИА Новости. Памятное мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда от фашистской блокады, прошло во вторник в столице Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда
, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.
У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване
собрались российские дипломаты, сотрудники представительства Россотрудничества
в республике, представители молодежных, общественных организаций, ветераны, блокадники, военнослужащие российской военной базы и погрануправления ФСБ России
в Армении
, жители столицы.
Собравшимися возложили венки и цветы к памятнику. Было зачитано поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
.
По словам посла РФ в Армении Сергея Копыркина
, 872 дня блокады стали символом величайшей трагедии и величайшего подвига советского народа. Он отметил, что немецкие нацисты, их финские пособники делали все для того, чтобы сломить волю ленинградцев, но у них это не получилось.
"Беспримерный героизм, мужество, стойкость - это то, что навсегда останется в нашей памяти. Когда мы говорим о подвиге ленинградцев сегодня мы также отдаем дань признательности, глубокой благодарности братскому армянскому народу, который в годы войны принял как собственных детей, вывезенных из осажденного Ленинграда", - подчеркнул посол.
По его словам, сегодня вспоминают также беспримерный, величайший подвиг советского народа в ВОВ. "Мы вспоминаем тот вклад, который внесли народы Советского Союза в нашу общую победу, в том числе, конечно, вклад армянского народа, который отправил на поля войны 600 тысяч своих сыновей и дочерей, 300 тысяч из которых отдали свою жизнь за нашу общую победу. Мы вспоминаем и армянских военачальников, в частности, Ивана Христофоровича Баграмяна, войска под командованием которого участвовали в прорыве блокады в 1943 году", - заявил посол.