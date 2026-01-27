Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города. Путин возложил к подножию памятника венок красных роз, затем склонил голову перед монументом. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.

Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда. На мемориале есть около 6 тысяч индивидуальных воинских захоронений.