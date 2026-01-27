https://ria.ru/20260127/putin-2070562774.html
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 27.01.2026
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:11:00+03:00
2026-01-27T15:11:00+03:00
2026-01-27T15:43:00+03:00
ленинград
владимир путин
блокада ленинграда (1941-1944)
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
санкт-петербург
россия
игорь руденя
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070566792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75c9ce2a9e13d0ff3b94e37f5f5bfb4b.jpg
https://ria.ru/20260127/blokada-2070351909.html
https://ria.ru/20260127/putin-2070553827.html
ленинград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070566792_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c364cfe5d1d12fbbb02a8100b4c0608b.jpg
Путин возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина"
Президент сегодня приехал на Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны.
Президент также возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
2026-01-27T15:11
true
PT3M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда, санкт-петербург, россия, игорь руденя, александр беглов
Ленинград, Владимир Путин, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда, Санкт-Петербург, Россия, Игорь Руденя, Александр Беглов
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Путин возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
На кладбище Путина
встретили представитель президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя
и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
. До монумента президент прошел по Аллее славы.
Глава государства почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города. Путин возложил к подножию памятника венок красных роз, затем склонил голову перед монументом. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.
Военный оркестр во время церемонии исполнил "Адажио" композитора Валерия Халилова и песню "Ладога". Следом прозвучал гимн России.
Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Комплекс был возведен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда
и воинов-защитников города.
Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда. На мемориале есть около 6 тысяч индивидуальных воинских захоронений.