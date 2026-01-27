Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 27.01.2026 (обновлено: 15:43 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/putin-2070562774.html
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 27.01.2026
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:11:00+03:00
2026-01-27T15:43:00+03:00
ленинград
владимир путин
блокада ленинграда (1941-1944)
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
санкт-петербург
россия
игорь руденя
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070566792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75c9ce2a9e13d0ff3b94e37f5f5bfb4b.jpg
https://ria.ru/20260127/blokada-2070351909.html
https://ria.ru/20260127/putin-2070553827.html
ленинград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина"
Президент сегодня приехал на Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Президент также возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
2026-01-27T15:11
true
PT3M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070566792_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c364cfe5d1d12fbbb02a8100b4c0608b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда, санкт-петербург, россия, игорь руденя, александр беглов
Ленинград, Владимир Путин, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда, Санкт-Петербург, Россия, Игорь Руденя, Александр Беглов
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
На кладбище Путина встретили представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. До монумента президент прошел по Аллее славы.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
Вчера, 08:00
Глава государства почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города. Путин возложил к подножию памятника венок красных роз, затем склонил голову перед монументом. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.
Военный оркестр во время церемонии исполнил "Адажио" композитора Валерия Халилова и песню "Ладога". Следом прозвучал гимн России.
Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Комплекс был возведен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.
Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда. На мемориале есть около 6 тысяч индивидуальных воинских захоронений.
Путин возложил цветы к монументу Рубежный камень - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень"
Вчера, 14:38
 
ЛенинградВладимир ПутинБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады ЛенинградаСанкт-ПетербургРоссияИгорь РуденяАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала