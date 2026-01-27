Мосты в Петербурге подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветят оливковым и зеленым - в цвета ленты Ленинградской Победы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 82-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
"В ознаменование 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветка трех знаковых мостов города включится в цветах ленты Ленинградской Победы. Величественные силуэты переправ преобразятся сегодня (во вторник - ред.) с 17.10 мск", - говорится в сообщении.
Особый режим подсветки будет функционировать до 9.10 мск среды.
"Мы отдаем долг памяти всем защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Наш город не подчинился врагу. Несмотря на нечеловеческие испытания – голод, холод, бомбёжки и артобстрелы – дух ленинградцев не был сломлен. В честь их беспримерного подвига и в память о тех, кто не увидел победного салюта, каждый год на главных мостах Северной столицы мы включаем особую подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В торжественную дату с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00 энергетики дважды зажигают факелы на Ростральных колоннах.
Также, по информации пресс-службы, вечернее небо над площадью Победы озарят "Лучи Победы". Прожекторы на крышах домов № 207 и 224 по Московскому проспекту будут работать с 17.10 вечера вторника до 9.10 утра среды.
Лучи прожекторов противовоздушной обороны, отмечается в сообщении, стали одним из символов Ленинградской Победы. В блокаду так высвечивали в небе вражеские самолеты. Лучи осветят небо над площадью Победы, где проходил передний край обороны города в годы блокады. В 1945 году там была установлена одна из временных триумфальных арок для встречи воинов-победителей.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.