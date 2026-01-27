Рейтинг@Mail.ru
Мосты в Петербурге подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы
15:13 27.01.2026
Мосты в Петербурге подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы
Мосты в Петербурге подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы
Три моста в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветят оливковым и зеленым - в цвета ленты... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:13:00+03:00
2026-01-27T15:13:00+03:00
Мосты в Петербурге подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы

Три моста в Петербурге подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветят оливковым и зеленым - в цвета ленты Ленинградской Победы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 82-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
Вчера, 08:00
"В ознаменование 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветка трех знаковых мостов города включится в цветах ленты Ленинградской Победы. Величественные силуэты переправ преобразятся сегодня (во вторник - ред.) с 17.10 мск", - говорится в сообщении.
Особый режим подсветки будет функционировать до 9.10 мск среды.
"Мы отдаем долг памяти всем защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Наш город не подчинился врагу. Несмотря на нечеловеческие испытания – голод, холод, бомбёжки и артобстрелы – дух ленинградцев не был сломлен. В честь их беспримерного подвига и в память о тех, кто не увидел победного салюта, каждый год на главных мостах Северной столицы мы включаем особую подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В торжественную дату с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00 энергетики дважды зажигают факелы на Ростральных колоннах.
Ростральные колонны в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Ростральных колоннах в Петербурге зажгут факелы в честь снятия блокады
16 января, 16:26
Также, по информации пресс-службы, вечернее небо над площадью Победы озарят "Лучи Победы". Прожекторы на крышах домов № 207 и 224 по Московскому проспекту будут работать с 17.10 вечера вторника до 9.10 утра среды.
Лучи прожекторов противовоздушной обороны, отмечается в сообщении, стали одним из символов Ленинградской Победы. В блокаду так высвечивали в небе вражеские самолеты. Лучи осветят небо над площадью Победы, где проходил передний край обороны города в годы блокады. В 1945 году там была установлена одна из временных триумфальных арок для встречи воинов-победителей.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Многофункциональный комплекс Лахта-центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Небоскреб "Лахта Центр" включит подсветку в честь снятия блокады Ленинграда
Вчера, 14:39
 
Ленинград Санкт-Петербург Ладожское озеро Александр Беглов Санкт-Петербургский городской суд Блокада Ленинграда (1941-1944) 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
