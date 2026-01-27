Мосты в Петербурге подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветят оливковым и зеленым - в цвета ленты Ленинградской Победы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Санкт-Петербург 27 января отмечает 82-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

"В ознаменование 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветка трех знаковых мостов города включится в цветах ленты Ленинградской Победы. Величественные силуэты переправ преобразятся сегодня (во вторник - ред.) с 17.10 мск", - говорится в сообщении.

Особый режим подсветки будет функционировать до 9.10 мск среды.

"Мы отдаем долг памяти всем защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Наш город не подчинился врагу. Несмотря на нечеловеческие испытания – голод, холод, бомбёжки и артобстрелы – дух ленинградцев не был сломлен. В честь их беспримерного подвига и в память о тех, кто не увидел победного салюта, каждый год на главных мостах Северной столицы мы включаем особую подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов , слова которого приводятся в сообщении.

В торжественную дату с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00 энергетики дважды зажигают факелы на Ростральных колоннах.

Также, по информации пресс-службы, вечернее небо над площадью Победы озарят "Лучи Победы". Прожекторы на крышах домов № 207 и 224 по Московскому проспекту будут работать с 17.10 вечера вторника до 9.10 утра среды.

Лучи прожекторов противовоздушной обороны, отмечается в сообщении, стали одним из символов Ленинградской Победы. В блокаду так высвечивали в небе вражеские самолеты. Лучи осветят небо над площадью Победы, где проходил передний край обороны города в годы блокады. В 1945 году там была установлена одна из временных триумфальных арок для встречи воинов-победителей.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера . Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.