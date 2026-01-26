Беглов обсудил с Путиным решение проблемы свалок в Петербурге

"Мы уже ввели первый мусороперерабатывающий завод, это "Волхонка"... (также - ред.) в Ленобласти мы запускаем в ближайшее время и "Новоселки" запускаем в 2027 году. Всего пять заводов (в рамках - ред.) совместной работы с Ленинградской областью... Есть свои трудности, сложности, но самое главное, что заводы запускаются", - сказал Беглов.