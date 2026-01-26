https://ria.ru/20260126/peterburg-2070423259.html
Беглов обсудил с Путиным решение проблемы свалок в Петербурге
Беглов обсудил с Путиным решение проблемы свалок в Петербурге - РИА Новости, 26.01.2026
Беглов обсудил с Путиным решение проблемы свалок в Петербурге
Количество свалок в Санкт-Петербурге резко снизилось, также городские власти совместно с правительством Ленинградской области активно ведут строительство... РИА Новости, 26.01.2026
Беглов обсудил с Путиным решение проблемы свалок в Петербурге
Беглов рассказал Путину о сокращении числа свалок в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Количество свалок в Санкт-Петербурге резко снизилось, также городские власти совместно с правительством Ленинградской области активно ведут строительство мусороперерабатывающих заводов, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Президент России Владимир Путин
в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым
. Изучая представленные губернатором Петербурга
материалы о социально-экономическом развитии города, глава государства обратил внимание на то, что число свалок сокращено в десять раз.
"Да... Но это мы сделали совместно с Ленинградской областью
... Есть еще нарушения, но не такого масштаба, как было раньше", - подтвердил Беглов.
Он также рассказал Путину об активном строительстве мусороперерабатывающих мощностей.
"Мы уже ввели первый мусороперерабатывающий завод, это "Волхонка"... (также - ред.) в Ленобласти мы запускаем в ближайшее время и "Новоселки" запускаем в 2027 году. Всего пять заводов (в рамках - ред.) совместной работы с Ленинградской областью... Есть свои трудности, сложности, но самое главное, что заводы запускаются", - сказал Беглов.