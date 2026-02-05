Посол Виктор Коронелли: Россия продолжит поставлять нефть на Кубу

Рейтинг@Mail.ru
10:00 05.02.2026
в мире, куба, россия, гавана, виктор коронелли, сергей лавров, бруно родригес, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), зарубежнефть
В мире, Куба, Россия, Гавана, Виктор Коронелли, Сергей Лавров, Бруно Родригес, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Зарубежнефть

Современная Куба переживает непростой период из-за усиления давления на нее со стороны США и прекращения поставок венесуэльской нефти. В этих условиях особое значение приобретает помощь Гаване со стороны ее партнеров. О динамике российско-кубинских отношений, обстановке на острове, предстоящем визите кубинской делегации в Россию и о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в этом латиноамериканском государстве Виктор Коронелли. Беседовал Олег Краев.
Виктор Викторович, как повлияла на отношения России и Кубы операция США в Венесуэле?
– Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику. Ведется насыщенный политический диалог, развивается торгово-экономическое взаимодействие, наращивается сотрудничество в сфере культуры и образования.
Достаточно сказать, что буквально на днях – второго февраля – состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Сергея Лаврова и Бруно Родригеса, в ходе которого обсуждались приоритетные вопросы нашей двусторонней повестки. Кроме того, в ходе этой беседы и в недавних заявлениях официального представителя МИД России Марии Захаровой неоднократно подтверждена наша принципиальная позиция: Россия осуждает экономическое и силовое давление на братскую Кубу, с которой нас связывают отношения стратегического партнерства. Мы и впредь будем оказывать нашим друзьям необходимую политическую и материальную поддержку.
Кроме того, в январе этого года Кубу посетила делегация МВД России во главе с министром Владимиром Колокольцевым, а также ФСИН. В ближайшие дни в крупных международных конгрессах в Гаване "ЮрисКуба" и "Университет-2026" примут участие представители профильных российских ведомств.
По каким линиям сотрудничество между двумя странами в последнее время интенсифицировалось?
– Как я уже отметил, интенсивное взаимодействие сохраняется практически по всем направлениям, но особо хотелось бы сказать про культурно-гуманитарную сферу. В нашей стране и на Кубе регулярно проходят недели национального кино, в минувшем году в увязке с визитом в Гавану, Матансас и Сантьяго-де-Куба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова прошли выступления российских творческих коллективов. В конце января в Гаване на площадках Кубинской фабрики искусства и Национального театра с грандиозным успехом состоялись концерты знаменитого саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.
Без сомнения, ключевое событие на этом треке – Гаванская международная книжная ярмарка, которая откроется в кубинской столице уже 12 февраля и на которой в этом году Россия имеет статус страны – почетного гостя. На нашей экспозиции будет представлено порядка 1,5 тысяч книг ведущих издательств – как классиков, так и современных авторов. Помимо официальной делегации, Кубу также посетят российские писатели, которые проведут здесь презентации своих книг и встречи с читателями, поделятся уникальным литературным опытом, выступят в университетах, школах и библиотеках. Настоящим украшением программы ярмарки станет гала-концерт Государственного русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной на главной площадке страны – в Национальном театре Кубы.
Считается, что основным вызовом для Кубы после перемен в Каракасе стало прекращение поставок венесуэльской нефти на остров, энергосистема которого и без того находится в плачевном состоянии. Обращались ли кубинские власти к России по вопросу осуществления хотя бы точечных поставок российской нефти? Делала ли Россия предложения такого же характера Кубе?
– С острым дефицитом нефти и нефтепродуктов Куба сталкивается уже не первый год. Разумеется, прекращение поставок из Венесуэлы усугубило эту ситуацию. На острове ведется работа по наращиванию нефтедобычи, в том числе при участии нашей государственной компании "Зарубежнефть", а также по поиску альтернативных внешних партнеров. Российская нефть на Кубу в последние годы поставлялась неоднократно. Исходим из того, что эта практика будет продолжена.
Какова степень экономической устойчивости Кубы после потери союзника в лице Венесуэлы?
– Экономика Кубы переживает непростой период уже на протяжении долгого времени. Такое положение дел обусловлено, в первую очередь, торгово-экономической и финансовой блокадой США, усугубившейся с решением администрации Дональда Трампа вернуть Кубу в пресловутый список "государств – спонсоров терроризма". Руководство страны в ежедневном режиме работает над решением имеющихся проблем, но, разумеется, внешняя помощь друзей крайне важна.
Что касается Венесуэлы, думаю, говорить о том, что в ее лице Куба полностью потеряла одного из союзников, пока преждевременно, хотя отношения в отдельных сферах несколько переформатировались. Главное, что друзей и союзников у современной Кубы немало.
Могли бы вы поделиться основными планами двустороннего сотрудничества на 2026 год?
– Помимо интенсивных политических контактов ведется работа по целому ряду других направлений. Уже упомянул Гаванскую международную книжную ярмарку. Добавлю, что на апрель намечено проведение в России 23-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют заместители председателей правительств наших стран – Дмитрий Чернышенко и Оскар Перес-Олива Фрага.
Продолжают ли туристы из России посещать Кубу в условиях военно-политической нестабильности в Карибском море?
– Куба остается одним из наиболее востребованных направлений для российских туристов, мы по-прежнему на втором месте по турпотоку после Канады на остров. Сюда осуществляются регулярные прямые рейсы авиакомпании "Россия", чартерные – авиакомпании Nordwind. Со стороны россиян интерес к Острову Свободы по-прежнему высок, а кубинцы наших туристов принимают со своим традиционным радушием и гостеприимством.
В миреКубаРоссияГаванаВиктор КоронеллиСергей ЛавровБруно РодригесФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Зарубежнефть
 
 
