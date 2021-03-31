https://ria.ru/20210331/shpionazh-1603585850.html

Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2018-2021 годах

Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2018-2021 годах

вечером в Италии по подозрению в шпионаже был задержан российский офицер, работающий при посольстве в Риме. Вместе с ним был задержан и арестован капитан... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:11

2021-03-31T12:11

2021-03-31T12:11

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202130 марта вечером в Италии по подозрению в шпионаже был задержан российский офицер, работающий при посольстве в Риме. Вместе с ним был задержан и арестован капитан итальянских ВМС. Операция состоялась во время тайной встречи двух мужчин сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Мера в отношении россиянина из-за его дипломатического статуса не избрана. 22 марта МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Как заявила глава ведомства Екатерина Захариева, МИД Болгарии потребовал у посольства России в Софии, чтобы дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятеро из них были задержаны на 72 часа, один отпущен под залог. В ходе расследования было установлено, что два гражданина Российской Федерации осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.. 202018 декабря власти Болгарии приняли решение о высылке российского дипломата по подозрению в "шпионаже". В российском посольстве в Софии уточнили, что речь идет о военном, военно-воздушном и военно-морском атташе. Его объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В посольстве России назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". 10 декабря Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата с обязательством покинуть страну. Утверждалось, что дипломатический статус россиян был прикрытием, а на самом деле они были офицерами Службы внешней разведки. При этом, как отмечали в российском посольстве в Нидерландах, никаких доказательств противоправных действий дипломатов нидерландская сторона не представила. 9 декабря прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Прокуратура сообщила, что обвинение намерено просить о тюремном заключении и депортации обвиняемого из Дании. Газета Jyllands Posten уточняет, что статья, по которой обвиняется россиянин, предусматривает до шести лет тюремного заключения. 8 декабря территорию Колумбии покинули два российских дипломата. Газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности.По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждалось, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов. 23 сентября прокуратура Болгарии заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны.По данным ведомства, граждане Российской Федерации вели разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в Москве. В связи с дипломатическим статусом подозреваемых уголовное дело против них было прекращено. Российским дипломатам было предписано покинуть Болгарию в течение 72 часов.201928 октября власти Болгарии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. В заявлении болгарской прокуратуры отмечалось, что расследование началось по сигналу от Агентства национальной безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что дипломатический работник с сентября 2018 года собирал информацию, относящуюся к гостайне. Для этого он якобы регулярно встречался с высокопоставленными болгарскими чиновниками, имеющими доступ к секретным сведениям, касающимся Болгарии, ЕС и НАТО. 11 сентября стало известно, что эстонский Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам тюремного заключения местного жителя, гражданина Российской Федерации, за совершение ненасильственных действий против Эстонии. В эстонских СМИ не называлась личность осужденного и не описывались подробности уголовного дела, но журналисты назвали его якобы российским шпионом. В СМИ отмечалось, что обвиняемый пошел на сделку со следствием. 30 августа в аэропорту Неаполя (Италия) по запросу США по обвинению в промышленном шпионаже был задержан гражданин России, топ-менеджер российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. По мнению США, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, а также для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929. В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск и в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. 28 ноября итальянский суд разрешил сменить меру пресечения с заключения на домашний арест. 20 декабря итальянский суд постановил экстрадировать Коршунова в США. 8 июня 2020 года решение о выдаче Коршунова Соединенным Штатам подтвердил Верховный кассационный суд Италии, отклонив апелляцию. Однако министр юстиции Италии принял решение выдать Коршунова России.В конце июля 2020 года он вернулся в РФ в сопровождении российских полицейских. 13 августа Служба безопасности Украины сообщила, что российский дипломат, работавший в генконсульстве РФ во Львове, объявлен персоной нон грата на Украине и покинул страну. По заявлению пресс-службы СБУ, он якобы занимался разведывательной деятельностью. 201818 декабря Вильнюсе (Литва) по подозрению в шпионаже был задержан гражданин России историк Валерий Иванов в рамках дела о пророссийской сети, в которую якобы входил также бывший руководитель Социалистического фронта Литвы Альгирдас Палецкис. В ходе обыска у Иванова изъяли телефон, компьютер, фотоаппарат, диктофон, паспорт и неработающий стартовый пистолет. На допросе Иванов сообщил, что с Палецкисом знаком, но виделся с ним два года назад. Кроме того, он заявил, что политикой не занимается. В результате его обвинили во владении незарегистрированным оружием и отпустили под подписку о невыезде. 10 июня 2020 года первый Вильнюсский районный суд вынес вердикт и назначил историку два года невыезда из Вильнюса и обязал находиться дома с 23.00 до 6.00. Хотя по словам Иванова пистолет "не является огнестрельным оружием по квалификации самой фирмы-изготовителя данного стартового револьвера". 22 ноября Словакия выслала российского дипломата, обвинив его в разведдеятельности. Дипломат покинул территорию страны в течение 48 часов. 21 сентября норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина. Протест выразил и МИД РФ. 18 октября суд Осло решил не продлевать арест россиянина.Бочкарев был освобожден из-под ареста и 20 октября вернулся на родину. 15 июля в США по обвинению шпионаже была задержана проживающая в Соединенных Штатах гражданка РФ Мария Бутина. Она была арестована, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Бутина заявила в суде о своей невиновности. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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