https://ria.ru/20210320/otvet-1602148442.html

В Совфеде пообещали ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии

В Совфеде пообещали ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии

Россия примет зеркальные ответные меры в случае решения Болгарии о высылке российских дипломатов, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:40

2021-03-20T19:40

2021-03-20T22:36

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_49cae2349c61f4d01e816a1013f96fb2.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Россия примет зеркальные ответные меры в случае решения Болгарии о высылке российских дипломатов, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова объявить дипломатов РФ персонами нон грата из-за дела о шпионаже.Он также назвал возможную высылку российских дипломатов "недружественным актом со стороны Болгарии".Джабаров считает, что обвинения болгарской стороны не имеют под собой никаких оснований. "Это наши так называемые бывшие союзники по Варшавскому договору, они по очереди выслуживаются перед натовцами, показывают, какие они непримиримые борцы с "российской угрозой", - сказал парламентарий.Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятеро из них были задержаны на 72 часа, один отпущен под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечается, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.

https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html

https://ria.ru/20210309/isk-1600537008.html

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир джабаров, совет федерации рф, болгария, в мире