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В Совфеде пообещали ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии
В Совфеде пообещали ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии
Россия примет зеркальные ответные меры в случае решения Болгарии о высылке российских дипломатов, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T19:40
2021-03-20T22:36
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
болгария
в мире
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Россия примет зеркальные ответные меры в случае решения Болгарии о высылке российских дипломатов, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова объявить дипломатов РФ персонами нон грата из-за дела о шпионаже.Он также назвал возможную высылку российских дипломатов "недружественным актом со стороны Болгарии".Джабаров считает, что обвинения болгарской стороны не имеют под собой никаких оснований. "Это наши так называемые бывшие союзники по Варшавскому договору, они по очереди выслуживаются перед натовцами, показывают, какие они непримиримые борцы с "российской угрозой", - сказал парламентарий.Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятеро из них были задержаны на 72 часа, один отпущен под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечается, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.
https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html
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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, болгария, в мире

В Совфеде пообещали ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии

19:40 20.03.2021 (обновлено: 22:36 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Россия примет зеркальные ответные меры в случае решения Болгарии о высылке российских дипломатов, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова объявить дипломатов РФ персонами нон грата из-за дела о шпионаже.

"Ответим, однозначно, примем зеркальные меры в случае принятия такого решения", – сказал Джабаров.

Он также назвал возможную высылку российских дипломатов "недружественным актом со стороны Болгарии".
Джабаров считает, что обвинения болгарской стороны не имеют под собой никаких оснований. "Это наши так называемые бывшие союзники по Варшавскому договору, они по очереди выслуживаются перед натовцами, показывают, какие они непримиримые борцы с "российской угрозой", - сказал парламентарий.
Болгария - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
04:07
В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятеро из них были задержаны на 72 часа, один отпущен под залог.
Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечается, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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